El Sumo Pontífice ha exhortado a Ucrania y Rusia por conseguir la paz en el conflicto | Fuente: AFP

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha denunciado que las palabras del Papa Francisco sobre chechenos y buriatos demuestran no solo su "rusofobia", sino también una "escandalosa perversión de la verdad".

"Esto ya no es rusofobia, sino una perversión. Recuerden que en los años noventa y principios de los 2000 nos dijeron exactamente lo contrario: que son rusos, eslavos (los) que estaban torturando a los pueblos del Cáucaso, y ahora se nos dice que son los pueblos del Cáucaso los que están torturando a los rusos", ha expresado la funcionaria.

Zajarova se refería a las palabras del Papa Francisco en las que ha asegurado que los "más crueles" en el marco de la guerra son los "chechenos y los buriatos", aludiendo a aquellos que viven en Rusia pero no tienen una tradición rusa.

“Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información sobre la crueldad de las tropas que entran. En general, los más crueles son quizás los que son de Rusia pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buriatos, etc”, manifestó el Sumo Pontífice en el medio American Magazine.

"No es necesario que ponga el nombre y el apellido. ¿Por qué no nombré a (el presidente, Vladimir) Putin? Porque no era necesario, ya se sabía. Todos saben cuál es mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo", ha expresado el Papa Francisco.

El Sumo Pontífice también ha explicado que ha hablado tres veces por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski: "Pensé en viajar, pero tomé la decisión: si viajo, voy a Moscú y a Kiev, a las dos, no a un solo lugar".

Pide el fin de la guerra

El papa Francisco pidió el pasado martes "hacer lo humanamente posible" para detener los conflictos, como el que se vive en Ucrania, "una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual". Así lo señaló al reunirse en el Vaticano con los representantes del Congreso Judío Mundial, que representa a las comunidades judías de más de 100 países.

"Hoy, hermanos y hermanas, en muchas regiones del mundo la paz está amenazada. ¡Reconozcamos juntos que la guerra, cualquier guerra, es siempre, como sea y en todas partes, una derrota para toda la humanidad!", dijo el Papa en su discurso.

Y añadió: "¡Pienso en la de Ucrania, una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, privándolos de sus seres queridos, de sus casas, de sus bienes, de sus propias vidas!".

Invitó a los representantes del Congreso Judío Mundial "a recuperar este pantano de injusticia que está hundiendo la convivencia fraterna en el mundo, tanto como la devastación ambiental compromete la salud de la tierra".

(Con información de Europa Press)