El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó hoy, sábado 24 de setiembre, la ley que enmienda el Código Penal para endurecer las penas por la deserción, el saqueo y la rendición voluntaria de militares en tiempos de guerra, delitos que pueden ser condenados con hasta 15 años de cárcel.



La ley establece penas de entre cinco y 15 años de cárcel ante diferentes grados de deserción y de duración, según el documento publicado en el portal de información legal de la Administración.



"La ausencia del lugar de servicio sin permiso, la deserción con armas, así como la deserción de un grupo durante la movilización o la ley marcial, en tiempo de guerra o en las condiciones de un conflicto armado será sancionado con pena privativa de libertad de cinco años o hasta de quince años", establece ahora el artículo 333 del Código Penal de Rusia.



Según las enmiendas, por abandonar el lugar de servicio sin autorización, no presentarse a tiempo sin una buena razón por más de dos días (pero no más de diez) durante el período de movilización o ley marcial, el castigo es de hasta cinco años de prisión.



Si la falta de comparecencia en tales condiciones excede de diez días (pero no más de un mes), la pena será de hasta siete años de prisión. Si un militar se ausenta por más de un mes, puede ser encarcelado por un período de cinco a diez años.



Además, si un militar elude sus funciones fingiendo enfermedad, automutilándose, falsificando documentos u otros engaños en las condiciones de movilización puede ser condenado a entre cinco y 10 años de prisión.







La ley recoge, además, que quienes se rindan voluntariamente al enemigo enfrentarán una pena de prisión de entre tres y diez años.



Sin embargo, una primera infracción puede quedar exenta de responsabilidad penal siempre que el soldado haya tomado medidas para su liberación, haya regresado a su unidad o lugar de destino y no haya cometido ningún otro delito durante su cautiverio.



Otras enmiendas prevén la introducción de la responsabilidad penal por saqueo durante un conflicto militar o en tiempo de guerra con una pena máxima de hasta 15 años de prisión.



La ley complementa el Código Penal de la Federación Rusa con un nuevo artículo 356.1 "Saqueo". Tal acto sin circunstancias agravantes será sancionado hasta con seis años. El saqueo cometido con uso de violencia no peligrosa para la vida o la salud, o con amenaza de tal violencia, será sancionado con pena de prisión de hasta diez años.



Según la nueva ley, el saqueo cometido por un grupo de personas por acuerdo previo, en gran escala, o con el uso de violencia peligrosa para la vida o la salud, o con la amenaza de tal violencia, será castigado con pena de prisión de tres a doce años.



El castigo más severo -prisión de ocho a quince años- está previsto para los saqueos cometidos por un grupo organizado, en una escala especialmente grande, así como combinados con amenazas de asesinato o daños corporales graves a la víctima.



Por incumplimiento de la orden del comandante en tiempos de guerra y por la negativa de un soldado a participar en las hostilidades, se establece un castigo de hasta tres años de prisión y, en caso de consecuencias graves, hasta 10 años.

