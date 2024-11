Rusia advierte que los misiles de largo alcance "sólo empeorarán el futuro de Ucrania"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Duma o cámara de diputados de Rusia, Viacheslav Volodin, advirtió este lunes que la autorización occidental a Ucrania para que emplee misiles de largo alcance "sólo empeorará la suerte y el futuro de Ucrania".



"Con respecto a ese armamento, ya se utiliza. La ampliación de su uso, por supuesto, causará daños, pero no modificará la situación en el campo de batalla. Sólo empeorará la suerte y el futuro de Ucrania", escribió Volodin en su canal de Telegram.



Además, consideró que "destruirá definitivamente las relaciones ruso-estadounidenses".



"Si esto ocurre, entonces Rusia estará obligada a responder. El cómo es asunto del Ministerio de Defensa. Pero está claro que la habrá", resaltó.



Volodin no descartó que Moscú recurra a "los nuevos sistemas de armamento que Rusia aún no ha utilizado en territorio de Ucrania".



"Entendemos que el próximo paso puede ser una respuesta por parte de EEUU. Y después inevitablemente nuestra respuesta. Es lo que se llama escalada", dijo.



Añadió que "da la impresión de que" el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, "sueña con la eternidad y quiere llevarse consigo a toda EEUU. ¡Y puede ser que incluso al mundo!".

Acusan a Estados Unidos de echar "leña al fuego" de la guerra en Ucrania

El Kremlin acusó hoy a Estados Unidos de echar "leña al fuego" de la guerra en Ucrania al autorizar, según informó la prensa occidental, ataques con misiles de largo alcance contra territorio ruso por parte de Kiev.



"Es evidente que la Administración saliente en EEUU tiene intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.



A su vez, remitió a la declaración realizada por Putin en San Petersburgo en septiembre pasado en la que advirtió que la aprobación del empleo de misiles de largo alcance "significará que los países de la OTAN, EEUU y los países europeos estarán en guerra con Rusia".



Biden autorizó a Ucrania el uso de armas estadounidenses

Putin ha asegurado que dicha decisión es una línea roja para el Kremlin que podría obligar a Moscú, entre otras cosas, a suministrar armamento de largo alcance a los enemigos de Occidente en diferentes partes del mundo.



Según informaron el domingo los diarios New York Times y The Washington Post, Biden autorizó a Ucrania el uso de armas estadounidenses de largo alcance para ataques limitados dentro de territorio ruso.



El permiso de Biden responde, señalan los medios, al despliegue de soldados norcoreanos (10.000 según el espionaje estadounidense) en la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada parcialmente por tropas ucranianas desde agosto.



Las armas autorizadas son concretamente misiles supersónicos guiados llamados ATACMS que pueden transportar cabezas convencionales o de racimo y tienen un alcance de unos 300 kilómetros.

EFE