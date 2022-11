Los artilleros ucranianos disparan un obús M777 hacia las posiciones rusas en el frente del este de Ucrania, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Las tropas de Rusia avanzan en el suroeste de la estratégica ciudad de Bajmut, epicentro de una feroz batalla en la región oriental de Donetsk, en tanto que intentan afianzarse en la vecina Lugansk, donde el Ejército de Ucrania resiste y ha liberado ya 13 localidades.



"La situación en el frente es difícil. A pesar de las pérdidas rusas extremadamente grandes, los ocupantes intentan avanzar en la región de Donetsk y afianzarse en la región de Lugansk, ganar terreno en la región de Járkov, están planeando algo en el sur", alertó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



No obstante, el mandatario aseguró que los ucranianos mantienen la defensa de estos territorios y no permiten que el enemigo "logre sus propósitos".

Esfuerzos concentrados en Donbás

Según indicó en su parte de guerra el Estado Mayor General ucraniano, "el enemigo continúa concentrando sus esfuerzos principales en operaciones ofensivas en la región de Bajmut y Avdiivka", donde varias localidades fueron alcanzadas por el fuego de tanques, artillería e incluso la aviación.



En la región de Lugansk, prácticamente controlada por Rusia, las fuerzas ucranianas continúan su contraofensiva, según el primer vicejefe de la Administración Civil-Militar de la región, Oleksiy Smirnov.



"Actualmente 13 asentamientos en la región de Lugansk han sido liberados. Es necesario llevar a cabo labores de desminado para ofrecer servicios sociales de manera segura a los residentes y restablecer el funcionamiento de la infraestructura crítica", dijo.



Un soldado ucraniano observa un lanzacohetes múltiple autopropulsado de 220 mm "Bureviy" disparando hacia posiciones rusas en la línea del frente, el este de Ucrania en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Por su parte, el Ejército ruso aseguró hoy haber tomado el control de tres nuevas localidades en la región ucraniana de Donetsk.



"Durante la ofensiva de las tropas rusas en la dirección de Donetsk fueron liberados totalmente las localidades Belohirivka y Pershne Travna, en la república popular de Donetsk", señaló el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general mayor Igor Konashénkov.



Además, el portavoz castrense aseveró que las fuerzas rusas tomaron hoy la localidad de Andriivka, diez kilómetros al sur de la estratégica ciudad de Bajmut.



La toma de Bajmut abriría al Ejército ruso el camino a Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en Donetsk.

Avances marginales

El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) constató que "las fuerzas rusas lograron avances marginales alrededor de Bajmut", pero señaló que "es poco probable que hayan avanzado al ritmo que afirman las fuentes rusas".



Según el centro de análisis, "es poco probable que las fuerzas rusas alrededor de Bajmut pongan rápidamente a la ciudad bajo la amenaza de un cerco inminente".



El presidente ucraniano se mofó de las promesas de avances rusos en el este del país al aseverar que "dijeron que tomarían la región de Donetsk en primavera, verano y otoño. El invierno ya empieza esta semana".



El jefe de gabinete de la Presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, denunció por su parte que la empresa de mercenarios rusa Wagner lanza sin armas ni equipamiento al frente a los presos rusos contratados por esta compañía militar privada.



"Los llevan a las posiciones sin armas como si fueran carne. Luego les llevan las armas prácticamente antes de la orden de avanzar. Reciben un rifle, pero ni chalecos antibalas ni cascos, y comienzan a asaltar nuestras posiciones", dijo.



Yermak indicó que Wagner lanza diariamente al frente cientos de personas como estas con la esperanza de que lograrán debilitar las defensas ucranianas, mientras a las espaldas de "esta carne de cañón" se esconden los militares profesionales rusos.



Graves pérdidas de ambos bandos

Zelenski afirmó que a consecuencia de estos encarnizados enfrentamientos "Rusia perderá cien mil soldados este año y solo Dios sabe cuántos mercenarios".



El mando militar ucraniano cifró hoy en más de 88.000 las bajas rusas durante la guerra, mientras que Rusia ha reconocido oficialmente unas 6.000 muertes en sus filas y estima en más de 61.000 las bajas ucranianas.



Aunque ambas partes evitan hablar sobre sus bajas, el tema se convirtió en objeto de polémica este miércoles después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicase en Twitter un vídeo en el que cifraba en 100.000 las pérdidas en las filas ucranianas.



Luego lo editó para eliminar esa afirmación.



El jefe de prensa del Estado Mayor ucraniano, Bogdan Senik, se negó a confirmar esta cifra y subrayó que se trata de una "información reservada y sujeta a limitaciones de difusión”.



"Sin embargo, si lo que dijo la presidenta de la Comisión Europea sirve para condenar al país agresor, solo podemos apoyar las acciones que propiciarán el castigo legal de quienes llevan a cabo el genocidio del pueblo ucraniano", dijo.

