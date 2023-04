Un lanzacohetes múltiple BM-21 Grad dispara hacia posiciones rusas en la línea del frente cerca de Bakhmut, región de Donetsk, el 23 de abril de 2023, en medio de la invasión rusa a Ucrania. (Foto de Serguéi SHESTAK / AFP) | Fuente: AFP

Los cruentos enfrentamientos en la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, continúan con el avance paulatino de las fuerzas de Rusia hacia el oeste que amenaza con cortar las últimas vías de suministros de los ucranianos, mientras estos ofrecen una resistencia tenaz a los invasores.



"En el frente de Donetsk, los destacamentos de asalto liberaron dos manzanas en el oeste de la ciudad de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut)", afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general mayor Ígor Konashénkov, en su parte diario sobre la marcha de la campaña militar rusa en Ucrania.

Avances rusos en Bajmut

El militar, que ha informado en las últimas dos semanas de la toma de diecisiete manzanas en la ciudad, indicó que las acciones del Grupo de mercenarios rusos Wagner son apoyadas en los flancos por unidades de las Fuerzas Aerotransportadas y el Grupo Sur, que frustraron los intentos de contraataques ucranianos.



"Los ataques de la aviación táctica y de combate y el fuego de la artillería de la agrupación 'Sur' causaron daños a las unidades del enemigo en las localidades de Girorivka y Kalinin de la región de Donetsk", añadió.



El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) confirmó el avance de las fuerzas rusas "alrededor de Bajmut", aunque destacó que "no han completado un movimiento de giro alrededor de la ciudad" que buscaría cerrar el cerco y dejar a las fuerzas ucranianas sin provisiones y pertrechos.



Por su parte, el Estado Mayor de Ucrania informó de que las fuerzas de Rusia llevaron a cabo operaciones ofensivas sin éxito cerca de Hryhorivka (9 kilómetros al noroeste), Bohdanivka (6 kilómetros al noroeste), Khromove e Ivanivske (6 kilómetros al oeste).

Tenaz resistencia ucraniana

Según militares de la Brigada 24 del Ejército ucraniano entrevistados por la agencia UNIAN, "los rusos destruyen todo en Bajmut".



Un sargento de las fuerzas motorizadas con el identificativo de Cerber calificó la situación de "compleja, pero bajo control", y señaló que los rusos utilizan todo tipo de armas, incluyendo la artillería e incluso armas químicas, con el fin de expulsar a los ucranianos de sus posiciones.



"Una vez fuimos víctimas de un ataque como este. Enseguida surgen deseos de vomitar y le lloran a uno los ojos. Antes no habíamos visto este tipo de proyectiles", afirmó otro militar ucraniano, especialista en manejo de drones.



Los militares de Ucrania también se refirieron a la intensidad de los combates al norte de Bajmut, desde donde los rusos podrían intentar avanzar hacia Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en el este del país.



El ejército ucraniano resiste en Bajmut el avance de las tropas rusas | Fuente: EFE

"¡La cosa estuvo caliente! Los nuestros comenzaron un asalto y les obligamos (al enemigo) a atrincherarse", comentó a la televisión ucraniana un militar de la 30 Brigada motorizada alias Bosoi (Descalzo).



Los rusos, por su parte, no parecen apurarse: el jefe de Wanger, Yevgueni Prigozhin, descartó que la comandancia rusa haya puesto el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi como fecha a la toma de Bajmut.



"No tenemos la intención de hacerle a nadie regalos para el 9 de mayo, no somos supersticiosos", indicó en su canal de Telegram.

Sin negociaciones de paz a la vista

Sin embargo, los ucranianos no parecen dispuestos a rendirse y rechazan cualquier intento de iniciar conversaciones de paz.



"En momentos en que la ofensiva de Rusia en el este de Ucrania baja de intensidad y los medios debaten las posibles acciones militares de Ucrania, en el mundo son más las voces que llaman a negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania", alertó en ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en un artículo a Die Welt.



Según el jefe de la diplomacia ucraniana, quienes promueven las negociaciones "ignoran el hecho que Rusia no ha mostrado un interés real en negociaciones honestas o un cese al fuego" y de hecho "no desea participar en negociaciones sobre el fin de la agresión y el restablecimiento de la paz".



Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (SNBO), Oleksiy Danílov, arremetió desde Facebook contra los "pacificadores prorrusos que descartando la soberanía de nuestro Estado proponen sentarnos a la mesa de las negociaciones con Rusia".



"No nos empujen todo en tiempo a la mesa de las negociaciones, dennos armas. Las armas serán el mejor mediador y el único argumento para un diálogo que comprenderá Rusia", escribió en la red social.



Ucrania defiende el plan de paz del presidente Volodímir Zelenski, que condiciona las negociaciones a la retirada de las tropas rusas y el cese de las hostilidades, y rechaza la propuesta de China, al señalar que no distingue entre agresor y agredido.



No obstante, cada vez son más las voces que llaman a Moscú y Kiev a buscar soluciones políticas al presente conflicto. (Con información de EFE)

