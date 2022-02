Un hombre limpia los escombros en un edificio residencial dañado en la calle Koshytsa, un suburbio de la capital ucraniana, Kiev, donde supuestamente cayó un proyectil militar | Fuente: AFP

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, advirtió hoy de que la situación que se ha creado ante el avance de las tropas de Rusia hacia la capital de Ucrania es "muy peligrosa" y la noche promete ser "dura".

"La noche y las primeras horas de la mañana van a ser muy duras. Las tropas de Rusia se concentran cerca de Kiev, las fuerzas del orden y nuestro ejército neutralizan a grupos subversivos", dijo el regidor de Kiev, cuyas palabras fueron difundidas por su servicio de prensa.

Brigadas de defensa

Klitschkó aseguró que las infraestructuras estratégicas de la ciudad están "bien protegidas" y agradeció a los habitantes de Kiev que se alisten en las brigadas de defensa territoriales.

"Estamos formando fuerzas adicionales para defender la ciudad", señaló.

Asimismo, volvió a pedir a los habitantes de Kiev, donde viven unos 3 millones de personas, a mantenerse alerta ante las "marcas" que puede dejar el "enemigo" en carreteras y edificios para "ajustar el fuego".

"¡Tenemos confianza en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestro país y en nosotros mismos!", concluyó.

(Con información de EFE)

