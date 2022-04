Rusia asegura que en la ciudad ucraniana de Mariúpol la situación "se ha normalizado"

Foto: La gente pasa junto a un soldado ruso en el centro de Mariupol. | Fuente: AFP

El Ministerio ruso de Defensa afirmó este viernes que la situación "se ha normalizado" en la asediada ciudad de Mariúpol, que Rusia asegura haber tomado pese a quedar un reducto de resistencia en la acería de Azovstal y pese a que Kiev asegura que la urbe portuaria a orillas del mar de Azov sigue siendo de Ucrania.

"En Mariúpol la situación se ha normalizado. Los habitantes de la ciudad tienen ahora la posibilidad de moverse libremente por las calles sin esconderse del bombardeo de los nazis ucranianos", aseguró el portavoz castrense, Igor Konashénkov.

Según dijo, se está entregando ayuda humanitaria a la población que permanece en la ciudad -unos 100 000 ciudadanos según Kiev- como alimentos, agua y artículos de primera necesidad.

"Las autoridades de la República Popular de Donetsk están organizando la limpieza de escombros de las calles y la retirada del equipo militar ucraniano afectado", indicó.

Soldados y mercenarios bloqueados en Azovstal

Konashénkov aseguró además que los soldados de Ucrania y los efectivos del batallón nacionalista Azov y los mercenarios "de EE.UU y de países europeos" que supuestamente luchan con ellos "están bloqueados de forma segura en el territorio de la planta de Azovstal".

El presidente ruso, Vladímir Putin, celebró el jueves la "liberación de Mariúpol" anunciada por su ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y anuló el asalto a la fortificada fábrica metalúrgica para salvar las vidas de los soldados rusos, pero ordenó bloquearla de tal manera que "no pase ni una mosca".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo ese mismo día por la noche que Mariúpol "sigue resistiendo, a pesar de todo lo que digan los ocupantes" rusos.

El alcalde de la ciudad, que ya la había abandonado, Vadym Boychenko, aseguró a su vez que esta "sigue siendo ucraniana".

El portavoz castrense ruso sostuvo asimismo que es Kiev la que "ignora" las propuestas rusas de evacuar a las mujeres y niños que se encuentran "supuestamente" con los militares (unos mil, según Ucrania) para que se dirijan "en cualquier dirección".

"El procedimiento para la salida de civiles, si los hay, del territorio de Azovstal para su posterior evacuación se presenta a los nazis cada hora" y se remite a Kiev, afirmó, al tiempo que acusó a los soldados ucranianos de mantener a los ciudadanos refugiados en la acería como "rehenes".

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.