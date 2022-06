Rusia asegura que los elogios de Occidente a Zelenski han creado "un monstruo" del que ya "se están cansando"

El mandatario ucraniano participa en varios eventos internacionales pidiendo más sanciones contra Rusia | Fuente: AFP

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha asegurado que los constates elogios de Occidente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, han creado "un monstruo" del que gran parte de las potencias internacionales "se están cansando".

"Todo el mundo en Occidente ya está cansado de Zelenski. En pocas palabras: Ya lo ha conseguido con todos, los ha cansado. Hay gente que es intrusiva hasta el punto de dar dolor de muelas simplemente por el hecho de que te obligan a no olvidarte de algún asunto", ha señalado Zajarova en una entrevista para Rutube recogida por TASS.

En este punto, la funcionaria de Rusia ha incidido en que las potencias occidentales son conscientes de que el "monstruo" que han creado con Zelenski está comenzando a "devorarlos".

Además, ha trasladado su idea de que el mandatario ucraniano pensó en algún momento que Occidente "cancelaría" a cualquier persona que él señalase.

Por estos motivos, la portavoz de la cartera diplomática ha acusado a Zelenski de haberse construido "su propio mundo inventado" y que sus delirios de grandeza le llevan a pensar que "gobierna en el mundo".

Putin niega aislamiento sobre economía rusa

El presidente ruso, Vladimir Putin, descartó aplicar un aislamiento sobre la economía y ha precisado que su país no puede ser "cercado" en el marco de las sanciones impuestas por Occidente y los países aliados en represalia por la invasión de Ucrania.

"No teníamos una economía cerrada. Es decir, en la época soviética, cuando nos aislábamos, creamos el llamado telón de acero: no vamos a hacer esto ahora. No pisaremos el mismo rastrillo", ha indicado Putin, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

En un encuentro con jóvenes empresarios este jueves, el jefe de Estado ruso ha indicado que la consolidación de la sociedad se puede lograr con "una economía fuerte" al tiempo que ha señalado sus preferencias en que las empresas extranjeras no interfieran con las nacionales, puntualizando que Rusia no se va a aislar.

Rusia condiciona encuentro de Putin y Zelenski

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, condicionó un posible encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, a la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev.

"Respecto a la reunión entre el señor Zelenski y el presidente de Rusia, hemos explicado en reiteradas ocasiones: Zelenski quiere reunirse por reunirse (...) Vemos estas exigencias a diario y partimos de que ante todo es necesario que se reanuden las negociaciones", dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, en Ankara.

El jefe de la diplomacia rusa cuestionó que el mandatario ucraniano condicione por su parte las negociaciones a que Rusia retire sus contingentes a las posiciones anteriores al 24 de febrero, cuando comenzaron las hostilidades.

(Con información de Europa Press y EFE)