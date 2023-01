Un tanque ucraniano dispara hacia una posición rusa cerca de la ciudad de Bakhmut, región de Donetsk, el 26 de enero de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Con la prevista llegada de armamento moderno occidental Ucrania planea una gran operación militar en primavera contra las tropas rusas, mientras Rusia prepara otra ofensiva, que podría tener lugar incluso antes, coincidiendo con el aniversario de su campaña militar.



"(Los rusos) se preparan ahora para activizarse al máximo", dijo este sábado Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania.



Según Danilov, citado por la agencia UNIAN, la actuación del enemigo está relacionada con la proximidad del aniversario de la contienda, que se cumple el 24 de febrero.



Agregó que el Ejército de Rusia tiene como objetivo hacerse con el control de todo el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y que las fuerzas armadas "entienden" en qué puntos del frente podría atacar Moscú para cumplir sus propósitos.



A la vez, al responder a la pregunta sobre si es posible una repetición del febrero de 2022, Danílov aseguró que Ucrania de febrero de 2022 y de ahora con dos cosas distintas.



"Las Fuerzas Armadas están en un estado completamente diferente", aseguró.



Pese a los planes rusos, Kiev mantiene la intención de lanzar una contraofensiva para recuperar los territorios perdidos en el este y el sur del país.



Según el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, la operación ucraniana llegará en marzo con la intención de restaurar el poder de Kiev en todo el país, incluidos Donbás y Crimea.



"Nuestro propósito, que vamos a alacanzar, es retornar a las fronteras de 1991, tal y como está reconocida Ucrania por los sujetos del derecho internacional", dijo en una entrevista con el canal ABC.

Las hostilidades se intensifican

Entretanto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió en su discurso diario de que la situación del frente en la región de Donetsk, cerca de Bajmut y Vuhledar, "sigue siendo extremadamente grave".



"Los ocupantes no solo están asaltando nuestras posiciones, sino que están destruyendo deliberada y metódicamente los pueblos y aldeas que los rodean", indicó.



Según Zelenski, al ejército de Rusia "no le faltan medios de destrucción": artillería, aviación y misiles. "Y sólo se puede detener por la fuerza", aseveró en alusión a la necesidad de no cesar la ayuda militar a Ucrania después de que se levantara el veto al envío de tanques y se discuta el posible suministro de aviones de combate.



Estados Unidos recomendó previamente a Ucrania que renuncie a la defensa del bastión de Bajmut a fin de preparar mejor la contraofensiva en el sur del país, según la cadena CNN.



No obstante, las Fuerzas Armadas ucranianas han optado hasta el momento por continuar la lucha en la estratégica localidad, donde los combates no cesan desde hace meses.



El comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, Valery Zaluzhny, pronosticaba en un artículo publicado en septiembre de 2022, que a comienzos de 2023 la iniciativa en el frente volvería a Rusia.



Zaluzhny, que se mostró partidario de la táctica de varias contraofensivas simultáneas, adelantó también que la prioridad de las fuerzas de Kiev a lo largo de este año sería la recuperación de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.



También aseguró que la situación en los frentes dependería casi por completo de la intensidad de los suministros militares de los aliados de Kiev.

Rusia asegura avanzar en el este y sur

Y mientras Kiev se encuentra a la espera de la llegada de los blindados de la OTAN, Moscú trata de lograr nuevos avances y fortifica los territorios que ya fueron conquistados.



Los planes de contraofensiva de Ucrania también se vieron alterados por los éxitos del Grupo Wagner en Soledar y sus sucesivos ataques en las inmediaciones de Bájmut.



Este sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las fuerzas rusas continúan las operaciones ofensivas en el este y el sur.



"En el frente de Donetsk en el marco de exitosas operaciones ofensivas de unidades del distrito 'Sur' fueron ocupadas posiciones más ventajosas", afirmó el portavoz castrense, Ígor Konashénkov, en el parte diario.



Por su parte, el líder ruso de Donetsk, Denís Pushilin, señaló que "se esperan buenas noticias de Vuhledar" y que en el caso de lograr el control sobre esa localidad, las fuerzas podrían "solucionar muchas tareas".



Los combates se reactivan en Ucrania tras semanas de relativa estabilización de los frentes en medio de informaciones sobre la preparación de una nueva ola de movilización en Rusia, que podría producirse en febrero, según varios expertos.



A la vez, las autoridades han negado hasta el momento la necesidad de reclutar a más hombres después de que más de 300.000 reservistas engrosaran las filas del Ejército en el marco de la movilización parcial militar anunciada en septiembre pasado. (Con información de EFE)

