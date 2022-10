Vladimir Putin ordenó redoblar la protección del puente de Crimea tras explosión | Fuente: AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, encargó este sábado al Servicio Federal de Seguridad (FSB) reforzar las medidas para proteger el puente de Crimea tras la explosión que dejó parcialmente dañada esta infraestructura sobre el estrecho de Kerch, informó el Kremlin.



El mandatario firmó un decreto en el que otorga al FSB "la autoridad para organizar y coordinar medidas para proteger el transporte a través del estrecho de Kerch, la red eléctrica de la Federación Rusa a la península de Crimea y el principal gasoducto entre Krasnodar y Crimea", según se lee en el documento.



Un camión que explotó a primera hora de este sábado causó un incendio en siete tanques de combustibles en un tren cisterna.



Se produjo el colapso de dos secciones de la parte automovilística del puente, en el que también habrían quedado dañados 1,3 kilómetros de vías ferroviarias, dijo el gobernador de Crimea al medio Baza.



El tráfico automovilístico y ferroviario ya ha sido restaurado parcialmente.





Rusia investiga circunstancias de la explosión en puente de Crimea



La explosión, que causó la muerte de al menos tres personas, está siendo investigada por el Comité de Investigación de Rusia, que también ha abierto pesquisas sobre el propietario del vehículo pesado.



El camión fue inspeccionado visualmente antes de pasar al puente, pero el agente que efectuó esa labor no encontró nada sospechoso, según el medio ruso Mash, que difundió un vídeo en el que asegura que se trata del vehículo pesado que causó los daños al estallar. Sin embargo, la supervisión no incluyó rayos X.



A la entrada del puente se instalaron equipamientos especiales que en teoría deberían detectar explosivos en vehículos, de acuerdo con el medio independiente Meduza.



Mash afirma que el camión podría haber sido conducido por Majir Yusubov, de 52 años, el tío del dueño del vehículo.



A lo largo de septiembre, el camión fue visto en el territorio de Krasnodar. Desde anteayer, Majir no se ha puesto en contacto con sus familiares, indica el medio.

(Con información de EFE)