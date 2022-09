Ciudadanos caminan cerca a un soldado ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol, en la región de Donetsk, ocupada por prorrusos y militares de Rusia. | Fuente: AFP

Las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y la administración prorrusa de la región de Jersón convocaron este martes para el 23-27 de septiembre referendos de integración con Rusia y pidieron al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, que acepte su ingreso urgente en la Federación Rusa.



"Le pido que estudie lo antes posible, en caso de que el resultado del referéndum sea positivo, de lo que no dudamos, el asunto del ingreso de la República Popular de Donetsk en la Federación Rusa", dijo Denís Pushilin, líder separatista de Donetsk, en una carta dirigida al presidente ruso.



La convocatoria de los referéndum coincide con la actual contraofensiva de Ucrania, que obligó a las tropas rusas a abandonar el pasado 8 de septiembre la región nororiental de Járkov y que desató numerosas críticas entre políticos y líderes regionales rusos.



Además, el avance de las fuerzas ucranianas en Lugansk provocó el nerviosismo entre los prorrusos, que debían celebrar dichos referendos no este viernes, sino el próximo 4 de noviembre, según había adelantado el partido del Kremlin, Rusia Unida.

Cinco días para decidir

"¿Está usted a favor del ingreso de la república popular de Lugansk (o Donetsk) en Rusia en calidad de sujeto de la Federación Rusa?", es la pregunta que tendrán que responder los participantes en la consulta, según informó el centro de información de la república separatista de Lugansk.



Los órganos consultivos de Donetsk y Lugansk se dirigieron este lunes a sus líderes para que convocaran "con urgencia" dichos plebiscitos con el fin de garantizar la seguridad de sus territorios ante la amenaza de Kiev.



Les secundaron el martes sus contrapartes de las administraciones prorrusas de las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia.



Seguidamente, jefe prorruso de Jersón, Vladímir Saldo, emitió un decreto en el que convocaba un referéndum de ingreso en Rusia también a partir de este viernes.



Las autoridades separatistas explicaron hoy que la consulta se extenderá durante cinco días con el fin de garantizar las mejores condiciones para votantes, miembros de comisiones electorales, observadores y periodistas.



"El sufrido pueblo del Donbás se merece ser parte de un Gran País que siempre consideró su Patria. Este acontecimiento (el referéndum) restablecerá la justicia histórica, cuya llegada ansían millones de rusos", agregó Pushilin en su misiva.



Un tanque militar se aprecia en una calle de Bakhmut, región de Donetsk durante la invasión rusa a Ucrania. | Fuente: AFP

Rusia también se anexionó la república autónoma de Crimea, entonces parte de Ucrania, a través de un referéndum ilegal celebrado en 2014, cuyos resultados no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

Luz verde de Rusia

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, no dudó en apoyar este martes la celebración de referendos de integración poco antes de partir hacia Nueva York para participar en la reunión de la Asamblea General de la ONU.



"Desde el comienzo mismo de la operación militar especial en general y en el período que la precedió, dijimos que los pueblos de los respectivos territorios debían decidir su destino", indicó.



Agregó que "toda la situación actual confirma que quieren ser dueños de su propio destino".



En la misma línea, el presidente de la Cámara Baja rusa, Viacheslav Volodin, afirmó a su vez que si durante la votación directa los residentes de estas regiones "manifiestan que quieren ser parte de Rusia, los apoyaremos".



"Ellos deben entender hoy que esperamos de ellos una libre expresión de la voluntad popular", aseguró durante una sesión parlamentaria.



Volodin preguntó a los diputados presentes si apoyaban esa moción, a lo que estos respondieron con un aplauso.



El problema es que el Ejército ruso y las milicias prorrusas controlan la práctica totalidad de la región de Lugansk, pero sólo el 55 por ciento de Donetsk, donde nunca han podido doblegar la resistencia enemiga.



En cuanto a las sureñas Jersón y Zaporiyia, los separatistas aseguran controlar el 95 por ciento de la primera y más de la mitad de la segunda.

Condena ucraniana

La Presidencia ucraniana calificó de "chantaje" la convocatoria de referéndum lanzada este martes desde la autoproclamada república separatista de Lugansk y prometió que "eliminará" esa amenaza rusa, surgida del "miedo a la derrota".







"El enemigo tiene miedo y manipula primitivamente", afirmó el jefe del gabinete de la Presidencia, Andriy Yermak, a través de su cuenta en Telegram, tras el anuncio lanzado desde Lugansk, al que se unieron a continuación representantes prorrusos de las regiones de Zaporiyia y Jersón.



Yermak acusó a Rusia de recurrir a amenazas como las convocatorias de referéndum y la movilización general de los varones rusos y de no saber combatir más que contra "niños y civiles".



Sin embargo, afirmó, Ucrania "resolverá" el problema ruso y subrayó que las "amenazas" de Moscú sólo pueden ser eliminadas "por la fuerza".



El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, manifestó por su parte que los "pseudorreferéndum" no cambiarán nada, al igual que no lo hará ningún tipo de movilización.



"Rusia es y sigue siendo un agresor que ocupa ilegalmente partes de Ucrania", escribió en su cuenta de Twitter y subrayó que por ello Kiev "seguirá liberando" sus territorios independientemente de lo que diga Moscú.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La vasectomía consiste en cortar y amarrar el conducto de salida x donde salen los espermatozoides del testículo, es un procedimiento médico que puede realizarse en un consultorio, normalmente se someten los hombres que han llegado a una edad madura. En la secuencia, Conociendo el cuerpo humano, explicamos cómo funciona el clítoris.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.