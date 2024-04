Vladimir Putin quiere que Rusia tenga su propia consola de videojuegos

Vladimir Putin no quiere que las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión a Ucrania en 2022 marginen a su país del mundo de los videojuegos.

“El presidente de la Federación Rusa ha instruido al gobierno a organizar la producción de consolas de videojuegos en el país”, indicó la agencia estatal rusa Kommersant.

La iniciativa no solo incluye consolas de mesa como la PlayStation 5 y Xbox Series X|S, ya que también contempla consolas portátiles de videojuegos.

El gobierno de Putin ha puesto el 15 de junio de este año como fecha límite para la propuesta, donde también se ha pedido un “sistema operativo y un sistema en la nube” para entregar juegos y programas a los usuarios.

Rusia con los videojuegos en la mira

Rusia ha prestado atención a la industria de los videojuegos con atención, incluso considerando el establecimiento de una compañía realizadora de videojuegos estatal.

Asimismo, ha organizado competencias de deportes electrónicos (eSports) como Games of the Future, con premios millonarios en competencias de League of Legends, Dota 2, Mobile Legends Bang Bang, entre otros.

Rusia tiene una larga historia en el mundo de los videojuegos. En su predecesora, la Unión Soviética, nació Tetris en 1984, programado por Alexey Pajitnov.

Desarrolladores rusos crearon consolas de videojuegos alternativas como la Dendy, un clon de la Nintendo Entertainment System (NES), que ganó gran popularidad en los años noventa.