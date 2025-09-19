Últimas Noticias
Vladímir Putin visitó fábrica de artillería rusa en medio de denuncia de Estonia por incursión de cazas rusos en su espacio aéreo [FOTOS]

Agencia EFE

por Agencia EFE

·
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó este viernes una fábrica de artillería en la ciudad rusa de Perm, en los Urales, con ocasión del Día del Armero, que se celebra en este país el 19 de septiembre de cada año.
El jefe del Kremlin inspeccionó la planta Motovelikha, la única de producción de artillería de ciclo completo en el país. Motovilikha, donde trabajan más de 5.500 personas, está bajo el control de la corporación estatal Rostec, una de las empresas más antiguas en esta zona de Rusia, que inicialmente fabricaba lingotes de cobre.
Durante su estancia en la planta, Putin visitó una exposición de nuevas armas y equipos militares. Espero que los acontecimientos relacionados con la operación militar especial (en Ucrania) pasen, pero la demanda de fuerzas armadas modernas no termina ahí, señaló.
Los empleados de esa fábrica han creado más de 250 tipos de equipos militares, que son utilizados en Rusia y medio centenar de países.
La visita ocurre en un contexto donde el Gobierno de Estonia denunció este viernes 19 de septiembre que tres cazas rusos ingresaron en su espacio aéreo sin autorización y permanecieron allí durante 12 minutos, en lo que calificó como una “incursión descarada e inédita”. El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó de inmediato al encargado de negocios de la Embajada rusa en Tallin para entregarle una nota de protesta formal.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) señaló que “este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN”.
Las reacciones en contra también llegan por parte de la Unión Europea, bloque al que también pertenecen muchos de los miembros de la OTAN.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, visitó este viernes una fábrica de artillería en la ciudad rusa de Perm, en los Urales, con ocasión del Día del Armero, que se celebra en este país el 19 de septiembre de cada año. ( Fuente: EFE)

