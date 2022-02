El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que utiliza armas de alta precisión en la operación que ha iniciado en el este de Ucrania, que están dirigidas contra infraestructuras militares y no amenazan a núcleos civiles. | Fuente: Twitter: Descifrando la Guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó esta madrugada de ataques de Rusia contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas del país.



"Rusia ha lanzado ataques contra nuestra infraestructura militar y guardias fronterizos", dijo Zelenski en un víideo publicado en su cuenta de Telegram.



Ley marcial en todo el país



Zelenski introdujo hoy la ley marcial en todo Ucrania tras el comienzo de una operación militar por parte de Rusia.



"Imponemos la ley marcial en todo el territorio de nuestro Estado", anunció en el mismo video.



El mandatario afirmó que el Ejército se encargará de la defensa del país y llamó a evitar al pánico.



"Somos fuertes, estamos listo para todo, superaremos todo. Somos Ucrania", dijo.



"La infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares, la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo desactivadas con armas de alta precisión", dijo la entidad castrense, según la agencia oficial de noticias rusa TASS.

(Con información de EFE)

