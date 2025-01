Es importante que cada vez más países reconozcan a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, dice internacionalista Francisco Belaúnde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El internacionalista Francisco Belaúnde reconoció la importancia que cada vez más gobiernos reconozcan a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, postura que también ha sido adoptada por el Perú.

En diálogo con RPP, a propósito de la llegada de González Urrutia al país, Belaúnde dijo que dicho reconocimiento es relevante y tendría un efecto decisivo si es que se decidiera una intervención militar en suelo venezolano, lo que consideró como la "única posibilidad" que haga que Nicolás Maduro salga del poder.

"La única posibilidad es que sea el presidente, la autoridad del país, que pide la intervención extranjera y, claro, como cada vez más países están reconociendo a González Urrutia como presidente, muchos podrán decir quién es el presidente legal en Venezuela, Maduro o González. Para nosotros, González. Bueno, pues entonces Estados Unidos podría decir: 'acá el presidente legítimo me ha dicho que yo tengo que intervenir'", comentó.

Para Belaúnde, en la actualidad, Venezuela "es un cáncer" a nivel geopolítico y de seguridad, y que dicha inestabilidad se viene reflejando en la zona de Catacumbo (Colombia), fronteriza con Venezuela, donde se desarrolla un conflicto armado entre el Ejército de la Liberación Nacional y rebeldes de la antigua FARC.

"Y se ha establecido, aparentemente, que el Ejército de la Liberación Nacional llevó combatientes al Catacumbo, desde una parte de Colombia al Catacumbo, pasando por territorio venezolano", dijo el internacionalista, deslizando la posibilidad que el régimen de Maduro tuvo complicidad en dicho despliegue.

Aliados de Maduro "no tienen posibilidad" de intervenir

Sin embargo, dijo que la postura de Trump sobre una posible intervención militar en Venezuela es "impredecible". Ante una potencial presencia de tropas estadounidenses, cuestionó una reacción efectiva de los aliados del Gobierno chavista, como Rusia y China.

"(Rusia) no tiene casi ninguna posibilidad, está muy lejos, tendría que llevar un portaaviones. Rusia tiene con las justas un portaaviones viejo de los años 70, no puede competir con EE. UU. No hay forma, en caso de que hubiera una intervención de ese tipo, que Rusia pueda defender a Venezuela, y China tampoco se va a meter", manifestó.

Por otro lado, aseguró que las marchas del 9 y 10 de enero en Venezuela no tuvieron el efecto deseado por la oposición. El especialista atribuyó esto al temor de la población ante el régimen de Nicolás Maduro.

"Había una manifestación importante ese día, pero mucho menos de lo que era necesario para generar, pues, una masa crítica, y la gente. Porque la gente se muere de miedo de salir a la calle, es lógico, hay tanto terror y esa es la eficiencia de este régimen represivo", mencionó.