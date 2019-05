Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. | Fuente: AFP

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este jueves que su país ya pasó la "línea roja" para requerir cooperación militar extranjera, aunque destacó que el mecanismo depende de los países que decidan prestar ayuda en esta materia.



"Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano (...) y si va a ser requerida o no, algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo", indicó en una rueda de prensa al señalar que "la emergencia" del país "es obvia".



"Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención ¿por qué? Porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos", continuó.



Aseguró, sin embargo, que la decisión sobre la puesta en marcha de una cooperación militar depende más del país que decida prestar la ayuda.

Una crisis compleja

"¿Cuál es la línea roja -para el país-? Bueno, eso tendrá que ver con los que van a cooperar, porque la línea roja la pasamos hace mucho tiempo, (...) la pasamos cuando hay 7 millones de venezolanos en emergencia compleja", insistió en referencia a las personas que, según la ONU, necesitan asistencia humanitaria.



El líder opositor reiteró también que todas las opciones y mecanismos para lograr una solución a la crisis en Venezuela, y que a su juicio pasa por un cambio de Gobierno, deben ser evaluados "responsablemente".



En ese sentido, destacó que es "bienvenido cualquier elemento que sume" para lograr la salida del Gobierno de Nicolás Maduro, pero reiteró su negativa al diálogo, debido a que considera que este mecanismo es utilizado por el chavismo para engañar. "No nos van a confundir a nosotros con este mecanismo y menos al pueblo de Venezuela", apuntó.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país, tras lo que fue reconocido como tal por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.

EFE