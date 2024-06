Maduro dice que candidatos opositores planean un golpe de Estado para "cualquier momento"

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, acusó este viernes a los dos candidatos opositores que no firmaron un acuerdo de reconocimiento del resultado de los comicios del 28 de julio -Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez- de planear un golpe de Estado para "cualquier momento", de lo que asegura tener pruebas, que no mostró ni detalló.



"¿Para qué se inscribieron en las elecciones? ¿Para qué? Se inscribieron para tratar de embochinchar el país, de hacer daño otra vez a Venezuela y, creen ellos, intentar un golpe de Estado en cualquier momento, tengo pruebas, sé lo que estoy diciendo", dijo el jefe de Estado durante un acto político en el oeste de la nación.



Según el mandatario, González Urrutia, aspirante de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, y Márquez, a quienes llamó "títeres de la oligarquía", pretenden "gritar fraude" y generar "violencia y un golpe de Estado", afirmaciones a las que Maduro recurre con frecuencia al hablar de la oposición.



En este sentido, pidió a sus seguidores "nervios de acero" y "máxima unión y movilización" ante "cualquier circunstancia", para que gane "la paz en cada calle, en cada comunidad y en cada municipio".



Recordó que él, que fue quien propuso dicho acuerdo, sí firmó porque quiere "la paz y lo mejor para Venezuela", y porque está seguro de que va a "ganar por paliza, por nocaut" en los comicios.

Documento de acuerdo

El documento, suscrito por ocho de los 10 aspirantes, compromete a los firmantes a mantener un "clima de respeto, paz y participación democrática", para que, en la jornada electoral y los días posteriores, "no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país".



Este viernes, Márquez tachó de "inútil" el acuerdo, ya que su contenido es "redundante" y está "incompleto", además de ser "unilateral", al no haber "podido opinar y discutir su contenido".



Por su parte, González Urrutia dijo el jueves que no fue invitado a la firma del acuerdo, que ya había rechazado previamente, argumentando que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la PUD y el Gobierno en octubre, con acompañamiento y respaldo internacional.

EFE