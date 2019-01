El Gobierno de Venezuela reafirmó que Nicolás Maduro jurará por un nuevo período el 10 de enero. | Fuente: Foto: EFE

El excanciller Luis Gonzales Posada destacó la decisión del Grupo de Lima de no reconocer como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, además de instarlo a que no asuma el cargo y transfiera el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que convoque a nuevas elecciones.

"Esto significa el no reconocimiento a la presidencia de Maduro a partir del 10 de enero, que debe asumir el cargo. Si lo hace es un presidente 'pirata', para decirlo de alguna manera, no reconocido por la comunidad internacional", señaló a RPP Noticias.

Como se sabe, el Gobierno venezolano reiteró que Nicolás Maduro jurará de nuevo como presidente el próximo 10 de enero, al tiempo que expresó su "perplejidad ante la extravagante declaración" del Grupo de Lima que instó al mandatario chavista a no asumir otro mandato.

El Grupo de Lima, conformado por representantes de 14 países, pidió a Maduro que no jure el cargo que ganó con amplio margen en los cuestionados comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerar que no había garantía para una elección justa.

Gonzales Posada resaltó resaltó también que la diplomacia latinoamericana tenga "una línea clara en defensa de los valores y principios democráticos" con medidas como la prohibición del ingreso a estos países de funcionarios venezolanos del régimen de Maduro.

"No solo son los 14 países miembros del Grupo de Lima, sino también los 36 países europeos que no reconocen como legítimo a este gobierno (...) Hay un conjunto de decisiones coherentes de altísimo significado en la diplomacia latinoamericana que nosotros debemos destacar", señaló.