El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo un impase con el periodista y presentador chavista, Pedro Carvajalino, este martes por la tarde.



A su salida de la Asamblea Nacional fue interceptado por el conductor del programa chavista Zurda Konducta, que se emite por Venezolana de Televisión (VTV), quien burló la seguridad de Juan Guaidó y le increpó:



“Con cuántos plátanos vas a tratar de hacer el golpe de Estado, nuevamente”, dice Carvajalino.



“Con los plátanos que necesita la gente que está pasando hambre acá en Venezuela”, le responde el presidente encargado venezolano.

“¿Y la plata que te estás robando?”, le dice el periodista



“Te recuerdo que yo no administro dinero, como lo está haciendo por 20 años el régimen. Ladrón es el régimen”, responde Guaidó.



“Te estás robando el dinero, hermano. Vas a estar preso, créemelo”, le increpa el chavista.



“¿Y tú eres juez?”, le pregunta Guaidó.



“Yo no soy juez. Tú no eres presidente tampoco”, le responde Carvajalino.



No solo Guaidó fue atacado por le periodista aliado al régimen del dictador Nicolás Maduro, al diputado por el Estado de Lara, Edgar Zambrano, se le impidió hablar ante la prensa pues tanto Carvajalino como otros periodistas chavistas gritaron “¡Chávez vive!”, mientras declaraba.