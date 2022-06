Imagen de las lesiones en la piel provocadas por la viruela del mono, durante un estudio llevado a cabo en la República Democrᴩca del Congo entre los años 1996 y 1997. | Fuente: EFE

El Ministerio de Salud de Venezuela informó este domingo sobre la detección del primer caso de viruela del mono en el país, diagnosticado en un paciente que ingresó, proveniente de España, a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.



"El paciente que ingresó al país proveniente de Madrid, España, tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona, en la nación europea", detalló el Ministerio de Salud en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, en el que indicó que al paciente le practicaron exámenes pertinentes, los cuales arrojaron resultado positivo.



La cartera de sanidad venezolana indicó que, ante la sospecha, el paciente, sobre el que no ofreció más datos, "fue aislado de manera inmediata".



"Se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando como resultado positivo con condiciones estables de salud", añadió el organismo.



El Ministerio de Salud venezolano aseguró que está investigando la cadena de contagios del caso de viruela del mono, a fin de "establecer un cerco epidemiológico".



Un total de 780 casos en el mundo

La viruela del mono es endémica desde hace al menos 40 años en países de África occidental y central.



Pese a que con anterioridad se habían registrado casos aislados en otras regiones, vinculados hasta entonces siempre a personas que habían viajado al continente africano, este año se ha registrado un brote más extendido en varios países no endémicos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó, hasta este lunes, 780 casos confirmados de viruela del mono en las últimas semanas en países no endémicos, un 88 % de ellos diagnosticados en Europa.



Los laboratorios han confirmado este patógeno en 27 países no pertenecientes a las regiones endémicas, con Reino Unido como el país con más contagios (207), seguido de España (156), Portugal (138), Canadá (58) y Alemania (57).



También se han registrado más de una decena de casos de viruela del mono en Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia y Países Bajos, así como dos contagios en Argentina, uno en México y otro en Brasil, de acuerdo con los datos recibidos por la OMS desde las redes sanitarias nacionales.

(Con información de EFE)

