Abraham Mateo regresa a Perú con nuevo show: Conoce el lugar y el precio de las entradas

Abraham Mateo dará concierto en Lima. | Fuente: Instagram

Abraham Mateo regresa la Lima para ofrecer nuevo concierto, como parte de su tour en el que incluirá sus más grandes éxitos y sus últimos lanzamientos musicales, entre los cuales destacan “¿Qué ha pasao'?” y “¿Qué será?”.

El artista español, de apenas 21 años, tiene cinco discos de estudio y cuenta con 1.200 millones de visitas en su canal de Youtube. Además, ha trabajado con artistas internacionales como Jennifer López, 50 Cent, Becky G, Yandel, Alejandro Sanz, y recientemente con las cantantes latinas Sofía Reyes y Leslie Grace.

Su último trabajo ha sido con Omar Montes en su tema “Pegamos tela”, que a pocos días de su lanzamiento cuenta con un millón de reproducciones en la plataforma YouTube. Sin duda, los más de 2 millones y medio de seguidores en redes sociales no son por gusto.

A través de Instagram, Abraham Mateo anunció el concierto que ofrecerá en Lima, específicamente en Barranco Arena, donde interpretará todos sus éxitos como “Loco enamorado”, “Señorita”, “Háblame bajito”, “¿Qué ha pasao’?”, “Se acabó el amor”, entre otros sencillos.

El evento se llevará a cabo el próximo 15 de mayo y las entradas podrán adquirirse en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Las entradas vip tendrán un costo de 130 soles, mientras que las platinum, 250 soles. Asimismo, el público podrá acceder a descuentos con tarjetas Interbank.





“COMO ALEJANDRO SANZ”

El cantante Abraham Mateo no es tan conocido en su país natal, España, incluso se le ha comparado con Justin Bieber, pero su trabajo como productor es ignorado. Por ello, ha señalado que le gustaría ser respetado como Alejandro Sanz.

"El público de España es complicado, es difícil ganárselo. Pienso que nadie es profeta en su tierra", comentó para el medio español El Mundo. "Poco a poco voy demostrando lo que puedo hacer, mi talento... Me gustaría que se me tenga ese respeto que tiene Alejandro Sanz. ¡Qué mejor ejemplo que él, que es un referente para mí! Pero no tengo ninguna prisa", añadió.