Alberto Plaza celebrará sus 35 años de trayectoria con un concierto en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: Difusión

El cantante y compositor chileno Alberto Plaza celebrará sus 35 años de trayectoria musical con un concierto en Lima, que se llevará a cabo el próximo 4 de junio en el Gran Teatro Nacional. Una "noche de gala" en el que repasará lo mejor de su repertorio.

Con una carrera que suma más de 1500 conciertos en América Latina, múltiples discos de oro y platino, Plaza es uno de los pilares fundamentales de la música hispana. De ahí que en esta gira quiera regalar a su público una amplia muestra sus éxitos.

Entre ellos, resaltan temas famosos como "Aventurera", "Bandido", "Yo te seguiré", "Ahora", "Milagro de abril", "Voy a cambiar el mundo" y varios más. También fue uno de los protagonistas del memorable concierto "Todas las voces todas", junto a Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Fito Páez, Alberto Cortez, Mercedes Sosa, entre otros.

Además, cabe señalar que la agenda de Alberto Plaza no solo tendrá una parada por Perú, pues también visitará países como Estados Unidos, Ecuador y Colombia. Las entradas para su concierto ya están en preventa desde el martes de 8 de marzo a través de la plataforma Joinnus.

Alberto Plaza invita al público de RPP Noticias a su concierto en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: Difusión

Alberto Plaza, 35 años de trayectoria

Fue en 1985 que Alberto Plaza saltó a la escena musical, tras participar en la competencia del Festival Internacional de la Canción de Vida del Mar. Su canción "Que cante la vida" le valió un tercer lugar y la oportunidad de dedicarse a la música por completo.

Su primer álbum, precisamente, lleva por título ese tema, y le seguiría otro en 1987, llamado "En la escalera", y el de 1989, "Blanco y negro". Ambos obtuvieron el doble disco platino, mientras el sencillo "Invitación al pasado" alcanzó gran popularidad al vestir la telenovela "La invitación".

En la década de 1990, Alberto Plaza se posicionó como un artista de gran popularidad en Latinoamérica, donde ofrece una serie de conciertos. Para 1996, su disco "Bandido" lo consolidó en el camino del reconocimiento como uno de los cantautores más escuchados en las radios.

Cinco discos más ("Polvo de estrellas", "Un día más", "Febrero 14", "Remedio pa'l corazón" y "Estás conmigo") le sucedieron con similar éxito hasta que en el 2013 lanzó su último trabajo, "La mitad de mi mundo". El año pasado, tenía programada en agosto un concierto en Lima, pero se canceló por razones todavía desconocidas.

El dato

Concierto: Alberto Plaza, "35 años"

Lugar: Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja)

Fecha: 4 de junio

Venta de entradas: Vía online en Joinnus

Costo en preventa: Desde S/ 85 hasta S/ 255

Organiza: Rockass Online Music

