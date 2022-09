Avril Lavigne se presentó por segunda vez en Lima el pasado 5 de septiembre, en el Arena Perú. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Jeremy Carrillo

La moda es cíclica: apela a la nostalgia y revive épocas que marcaron generaciones. Prueba de ello son los cientos de jóvenes que crecieron en los 2000 escuchando a Avril Lavigne y se dieron cita la noche del lunes para escuchar a la princesa del pop punk. Un reencuentro para revivir la rebeldía y los problemas amorosos de la etapa escolar.

A la velada, acudieron tres generaciones de fanáticos: por un lado, Daniel, de 44 años, estuvo acompañado de su hija, que llegaron para escuchar los mejores temas de 'Let Go' (2002); se sumó Drushka, de 20, quien se enamoró de la letra de 'Girlfriend' (2006); y, por otro lado, Raffaella, menor de 7 años, quien comenzó a escuchar el playlist de Spotify de su mamá con los temas 'Complicated' (2002) y 'Cannonball' (2022).

Algunos jóvenes optaron por revivir sus outfis emo, acordes con la vestimenta icónica de la cantante: tops negros, minifaldas de cuadros, mechas rojas, pulseras de púas, pantys fishnet, combat boots y el clásico delineado negro que envuelve todo el párpado. Todos ansiando la presencia de la cantante, que se presentaría por segunda vez en la capital como parte de su gira internacional 'Love Sux'.

La cantante tuvo un momento para tocar la batería durante el concierto. | Fuente: RPP Noticias

Globos, pica pica y pop punk

Melissa tiene 35 años y recuerda las canciones de Avril Lavigne con nostalgia. Su hija, Raffaella, tiene 7 años, y la acompaña a lo que sería, para la pequeña, su primer concierto de ‘grandes’. “Le encantó Avril porque la escuchamos siempre cuando manejo para llevarla al colegio”, confiesa y agrega: “queremos cantar 'Sk8ter Boi' y 'Keep Holding On'”.

La pequeña espera sentada y de fondo se escucha a tres jóvenes rockeros animando a la audiencia: “¿Están listos para Avril Lavinge?”, gritan sobre el escenario. Se trata de la banda Alther, teloneros de la noche.

La banda tocó temas propios y covers como 'Maniac' que, durante la presentación, logró conectar automáticamente con el público. Su euforia y entusiasmo crearon un ambiente propicio para recibir a la cantante. Se agradece el esfuerzo.

La noche del concierto terminó con pica pica en el aire: despedida a la altura de una princesa pop punk. | Fuente: RPP Noticias

Cerca de las 9 de la noche, el público impaciente entonaba el nombre de Avril Lavigne mientras jugaban con los globos gigantes de color negro, un pequeño privilegio para los que llegaron temprano y estuvieron en primera fila del Campo A. El juego se compartió con los primeros del Campo B, pero no para los de la tribuna.

En el escenario, una tela blanca cubría el fondo mientras se proyectaba el logo del último disco de la canadiense, 'Love Sux'. En minutos, la proyección desapareció para dar paso a la sombra de la cantante que se perfilaba en el centro. Los gritos comenzaron. La tela cayó y Avril Lavigne apareció luciendo una polera con capucha que tenía detalles en lentejuelas, una minifalda de cuadros amarillos con negros, pantys negras y combat boots. Muy punk kawaii.

Comenzó con su tema 'Cannonball', seguido de 'Bite me' y 'What the Hell'. Sus movimientos sobre el escenario carecían de entusiasmo y se le veía un poco floja hasta para vocalizar las letras, pero aun así los fanáticos cantaban con ella. Quizá todo era producto de su rebeldía punk de no mostrar de más.

La euforia llegó al máximo cuando la cantante anunció su quinto tema, 'Complicated'. Agradeció a sus fans el haberla acompañado todo este tiempo y acoger como suyos los temas de su primer disco. Después cautivó a la audiencia con 'My Happy Ending', momento en el que las escenas del videoclip se podían apreciar de fondo.

Los años han pasado, pero el estilo y esencia de Avril se han mantenido. Y aunque su concierto fue fugaz -cantó quince canciones en total- los fans se mostraron contentos de haber tenido a su princesa punk una vez más en la capital. Se notó en las lágrimas que soltaron al final mientras entonaban todos juntos 'I’m With You'.

