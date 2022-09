La cantante Avril Lavigne llegará a Lima para ofrecer un concierto el 5 de septiembre en el escenario del Arena Perú. | Fuente: Instagram | Avril Lavigne

Cada vez falta menos para el concierto que ofrecerá Avril Lavigne en Lima. Sus fanáticos peruanos ya esperan el 5 de septiembre para disfrutar en vivo del recital que tendrá lugar en el escenario del Arena Perú.

De acuerdo con un comunicado de Press Management & Booking, la cantante canadiense aterrizará este domingo por la mañana en el aeropuerto Jorge Chávez, en vuelo procedente de Estados Unidos.

Avril, que acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, viene acompañada de un 'staff' de 30 personas que incluye a su banda, producción, asistentes, seguridad, ingenieros de sonido y luces.

Exigencias para el concierto

Según el mismo comunicado, la denominada 'princesa del pop punk' ha solicitado que su alimentación sea orgánica y con mucha agua; además que su habitación y camerinos no tengan olores y sea neutro.

Por otro lado, Masterlive, la empresa organizadora del evento, informó que hay pocas entradas disponibles en la Zona Campo A que pueden ser adquiridas en Teleticket.

Este 2022 se cumplen 20 años del lanzamiento de su primer álbum Let go y a lo largo de su trayectoria Lavigne ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Ha sido nominada en 8 ocasiones a los Grammy y el videoclip de su canción Girlfriend (2007) fue el primero en alcanzar los 100 millones de visitas en la historia de la plataforma YouTube.

Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La cantante de pop-punk Avril Lavigne fue condecorada el miércoles con una estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood.

"Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es una locura porque aún me acuerdo cuando paseaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría", expresó la artista tras el reconocimiento.

Lavigne, nacida en Belleville (Canadá) en 1984, comenzó el acto vistiendo un traje negro de cuadros rojos pero acabó enfundándose un suéter negro que utilizaba durante su adolescencia en la que podía leerse "el 'skateboarding' no es delito".

Una prenda que la franco-canadiense aún se ponía justo cuando sacó su primer disco, 'Let Go', cuyo lanzamiento cumple ahora 20 años y que Lavigne quiso recordar

"No puedo creer aún que hayan pasado 20 años y tantas cosas buenas después de ese álbum. Me siento muy agradecida con todos los que valoran y se han identificado en algún momento con mi música", aseguró.

