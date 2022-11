Bad Bunny en Lima: Puertas de ingreso, desvíos, venta de entradas y más detalles de los conciertos | Fuente: EFE

Bad Bunny dará dos conciertos en Lima, programados para el domingo 13 y lunes 14 de noviembre en el Estadio Nacional. Además, a solo días de la primera fecha, se aperturaron nuevas entradas para algunas zonas durante el primer show.

Estos son los detalles que debe conocer sobre los dos conciertos que brindará Bad Bunny en Lima:

NUEVAS ENTRADAS

La venta de entradas para el concierto de Bad Bunny inicia este viernes 11 a las 5 p.m. por Teleticket.

Platinium: S/ 467 (1085 entradas)

Occidente: S/ 440 (650 entradas)

Oriente: S/ 440 (650 entradas)

Tribuna norte: S/ 175 (2000 entradas)





PUERTAS DE INGRESO

Dependiendo de la zona de las entradas, los asistentes al concierto de Bad Bunny podrán ingresar por las siguientes puertas:

- Zona La Playa: Vía Expresa, Jr. Manuel Corpancho, Jr. Madre de Dios

- Zona Oriente: Vía Expresa, Av. Bauzate Meza

- Zona Occidente: Jr. Saco Oliveros

- Zona Platinium: Jr. Manuel Corpancho

- Zona Vip y Tibuna Norte: Av. 28 de julio

- Palcos: Jr. Saco Oliveros

NOMINACIÓN DE E-TICKETS

1. Ingresa a teleticket.com.pe/Cliente/MisEtickets con los datos de la cuenta con la que compraste tus entradas.

2. (Si tienes más de 1 entrada, deberás nominar cada una con los datos de los asistentes)

3. ¡Hazlo con cuidado! Este proceso se puede hacer solo una vez, sin excepciones.

4. Presiona ACEPTAR y listo, ya podrás descargar tu E-ticket con los datos que ingresaste.

5. Tienes solo hasta el sábado 12 de noviembre a las 11:59 p.m.

¿Qué sucede si no tengo DNI porque lo perdí, fue robado u otro motivo?

• Puedes traer tu DNI antiguo

• Puedes traer el comprobante que te entrega la RENIEC cuando solicitas un nuevo documento acompañado de un documento secundario de identificación personal que tenga tu foto, nombre o número de DNI.

• Puedes tramitar tu certificado C-4. Solicítalo aquí https://www.gob.pe/8803-solicitar-certificado-de-inscripcion-c4



Si me equivoco al escribir uno de mis datos, ¿podré hacerlo nuevamente?

No podrás registrar tus datos más de una vez, por eso es muy importante que lo hagas correctamente.



¿Hasta cuando puedo registrar mis datos?



Puedes ingresar tus datos hasta el sábado 12 de noviembre a las 11:59 PM

SERVICIOS ESPECIALES DE CORREDORES VIALES Y METROPOLITANO

De acuerdo con la ATU, los servicios estarán activos desde las 11:50 p.m. del 13 y 14 de noviembre de 2022. La tarifa de los corredores azul, morado, rojo será de 4 soles, mientras que el corredor amarillo tendrá un costo de 5 p.m.. Por su parte, el Metropolitano tendrá un costo de 3.20 soles.

DESVÍOS VEHICULARES

La restricción vehicular se realizará desde las 6 a.m. del domingo 13 hasta la 1:00 a. m. del martes 15, en los siguientes jirones y avenidas del Cercado de Lima:

- Intersección de la vía auxiliar Av. Paseo de la República (NS), desde la Av. 28 de Julio hasta el Jr. Madre de Dios.

- Intersección de la calle José Díaz, desde la Av. Paseo de la República (SN) hasta el Jr. Madre de Dios.

- Intersección del Jr. Saco Oliveros, desde Ca. José Díaz hasta Av. Petit Thouars.

- Intersección del Jr. Manuel Corpancho, desde Ca. José Díaz hasta Av. Petit Thoaurs.

- Intersección del Jr. Madre de Dios desde, vía auxiliar Av. Paseo de la República (NS) hasta Ca. José Díaz.

BANDA TELONERA

La banda Tourista será la encargada de telonear a Bad Bunny durante las dos fechas de sus shows en Lima. De acuerdo con la información de la productora, Tourista subirá al escenario a las 8:30 p.m.

La banda nacional integrada por Rui, Sandro y Genko acaba de regresar de su gira "My Name is Tourista", que incluyó varias ciudades de México, Colombia y Perú, así como grandes festivales como el "Machaca" de Monterrey y el "Día de Rock Colombia" en Bogotá y Medellín.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.