Billy Idol llegará por primera vez a Lima el 4 de setiembre para presentarse en el Arena Perú y, tras el éxito en ventas, se ha abierto un stock limitado de entradas en todas las zonas.

Estos tickets están disponibles en la web de Teleticket así como en sus módulos de Wong de San Borja, San Miguel y Chacarilla; en el Metro de Plaza Norte y en el CC. Bajada Balta.

El público peruano ha esperado más de tres décadas para ver al cantante de himnos como 'Rebel Yell', 'Dancing With Myself', 'Eyes Without a Face', 'White Wedding' y muchas otras.

Billy Idol, la voz de toda una generación llega a Lima junto al guitarrista Steve Stevens, para cantar lo mejor de su discografía que es parte del soundtrack de miles de vidas.

Precio de las entradas para Billy Idol

Campo A: S/ 401

Campo B: S/ 207

Tribuna: S/ 155

La extensa carrera de Billy Idol

William Broad tomó su nombre artístico, Billy Idol, tras su paso por su primera banda formada en 1976. Luego formó la banda punk Generation X por influencia de los Sex Pistols de quienes era seguidor. Con su grupo lanzó tres álbumes de estudio hasta su separación en 1981.

En los 80, Idol se traslada a Nueva York donde su primer álbum solista obtiene gran éxito por canciones como 'Dancing With Myself' o 'White Wedding'. Su segundo disco, 'Rebel Yell', de 1984, consolida su éxito mundial con clásicos como 'Eyes Without a Face', "'Flesh for Fantasy' o el single 'Rebel Yell'.

Luego de varios años y tras superar algunos problemas de salud, Billy Idol regresó a los estudios en 2014 para grabar el álbum 'Kings & Queens of the Underground'. En 2020, grabó la colaboración 'Night Crawling' con Miley Cyrus, para su álbum 'Plastic Hearts'.

Este año, Billy Idol se presentará en el festival Rock in Rio, el 9 de setiembre, junto a artistas como Green Day, Iron Maiden y Megadeth.

