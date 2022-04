Boy Pablo calienta la previa para su concierto en Lima: "Gracias a mi equipo no fui un 'one hit wonder'"

El cantante Boy Pablo ofrecerá un concierto en Lima este 26 de abril. | Fuente: Veltrac Music

La historia empezó así: en 2018, con 20 años, Nicolás Pablo Muñoz —conocido por el nombre artístico de Boy Pablo— publicó en YouTube el videoclip de su tema "Everytime". Un nuevo algoritmo de la plataforma de videos hizo que su material adquiriera mayor notoriedad, y en apenas cinco meses acumuló 6 millones de visitas. "Me gusta pensar que la suerte cayó al chico correcto", bromeó al respecto durante una entrevista con RPP Noticias.

Pero lo cierto es que en el desarrollo de la carrera de Boy Pablo hay algo más que azar. Para prueba están los millones de reproducciones en Spotify, la continuidad en el lanzamiento de nuevas propuestas —la última de ellas, un disco titulado con el chilenísimo nombre de "wachito rico"— y exitosas giras por el mundo, como la que este 26 de abril lo trae a Lima con un concierto en el Arena Perú, en Santiago de Surco.

¿Cómo explica su éxito prematuro este joven artista? "Tiene harto que ver con mi grupo que me ayuda con mi 'music label'. Tengo un 'team' muy bueno que han hecho ese 'hype' que tenía con 'Everytime' y lo convirtieron en un 'fan base'. Gracias a ellos tengo una carrera musical, no fui un 'one hit wonder'. Además, tenía hartos proyectos que quería lanzar y ahora se han hecho bastantes populares", dijo.

El chileno de Noruega que escuchaba los Beatles

A mediados de los años 80, los padres de Boy Pablo abandonaron su natal Santiago de Chile debido a la dictadura. "Mi papá no encontraba trabajo", contó el cantante. Por ello, se marcharon a Noruega, a la ciudad de Bergen, donde nacerían Esteban, en 1989, y Nicolás en 1998. "He vivido ahí toda mi vida, tengo mis amigos, fui a la escuela, pero igual tengo una conexión con Chile", explicó.

El resto de la familia del artista de 24 años continuó viviendo en el país vecino. Con ellos ha podido verse durante su paso por la capital en un reencuentro que celebró su temprano éxito musical. "Había harta familia en mi concierto. En el backstage éramos como 30 o 35 personas. Fue muy lindo poder estar con mi familia de nuevo", manifestó el intérprete de "La Novela", su más reciente canción hecha con el mexicano Cuco.

Fue en la lluviosa Bergen, sin embargo, donde se forjó como músico. Allá estudió en la Escuela Secundaria Superior de Música Kongshaug, paso natural para alguien que creció en un entorno familiar plagado de artistas con gustos musicales muy diversos. "Mi hermano toca punk, a mi otro hermano le gusta el pop como Backstreet Boys, a mi papá la música de los 60... es todo un mix, y pude escuchar lo mejor de todo lo que le gustaba a ellos", indicó.

Entre tanta variedad, no sorprende por ello que las bandas favoritas de Boy Pablo sean tan disímiles. "Yo creo que los Beatles me han influenciado harto. Empecé a escucharlos cuando tenía unos cinco años. Blink 182 también me encanta. Mac Demarco fue una inspiración cuando empecé a hacer música. Y Vampire Weekend", enumeró.

El músico indie que adora el reggaetón

Para ser un músico de raíces latinas, la propuesta de Boy Pablo no se parece a casi nada de lo que se produce actualmente en Latinoamérica. Su música está más asociada con el pop indie de artistas como Real Estate o Mac Demarco y bebe, según ha reconocido anteriormente, de proyectos anglos como Tyler The Creator y Frank Ocean, o noruegos, como Sondre Lerche y Veronica Maggio.

Sin embargo, el popular 'Nico' —así pidió que lo llamáramos— oye mucha música latina hoy por hoy. Principalmente urbana, por sugerencia de su hermano, baterista de la banda y manager, y del guitarrista de la banda, Gabriel Muñoz, que está incursionando en estos ritmos. "Me encanta el reggaetón", admitió. Y, seguidamente, se aventuró a decir que "Oasis", el álbum de J Balvin y Bad Bunny, es "lo mejor" que ha escuchado del género.

En cuanto a sus futuros proyectos, Boy Pablo reveló que ya está trabajando en nuevos temas. "Todavía no sé si será un álbum o un EP, pero es algo más nuevo para mí. Un poquito más tipo rock, diría yo. Lo lanzaré lo antes posible. Después de esta gira, me voy de vuelta para Noruega y voy a grabar", adelantó. Por lo pronto, sus fans peruanos tienen la oportunidad de disfrutar sus sencillos en vivo en el Arena Perú. La cita es a las 7 p.m.

