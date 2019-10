Bryan Adams hizo una peculiar observación durante su concierto en Lima. | Fuente: Twitter e instagram

Tras vender más de 65 millones de discos en todo el mundo, este último viernes el músico canadiense Bryan Adams se presentó en un concierto en la capital, para presentar su más reciente álbum de estudio, “Shine a Light”.

Considerado uno de los mejores compositores del mundo, Adams es el responsable de éxitos como “Everything I Do I Do it for You” y “Heaven”, temas que sonaron en su concierto luego de tener como soporte al cantante peruano Pelo Madueño.

El concierto se celebró en el Plaza Arena del Jockey Plaza y el escenario fue ubicado justo al lado de uno de los estacionamientos de varios pisos que tiene el centro comercial, detalle que no pasó desapercibido para el intérprete, que ironizó sobre la situación ante los asistentes de su concierto.

“Nunca antes he tocado en un estacionamiento”, exclamó el intérprete de “Summer of 89” al ver que los autos circulaban por el estacionamiento de cuatro pisos.

Los usuarios de Twitter rápidamente reprodujeron el comentario del cantante en varios tuits, criticando la supuesta falta de tino de los organizadores del evento, ya que mientras Adams entonaba sus clásicos, se podía observar a los autos circulando.

Cabe mencionar que en el concierto no se permitió el ingreso de cámaras profesionales o filmadoras, así como los punteros laser, monopods, selfie sticks y cualquier tipo de armas, por los que los bolsos y mochilas de los asistentes fueron revisados.