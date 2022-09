Carla Morrison regresa a la escena musical con su disco "El Renacimiento". | Fuente: Esteban Calderón

Carla Morrison tuvo que alejarse de la música para aceptar que sufría de depresión. “Me gustaría regresar en el tiempo y abrazar a la Carla del pasado y decirle: ‘Salte de ahí, vete’. Estaba muy mal”, confiesa la cantante y añade: “Fue muy doloroso y valiente”.

Dejar todo fue difícil, aceptar el dolor también. Morrison dejó México y se instaló en París para encontrarse, reconciliarse y sanar. Lo logró y de ella surgió “El renacimiento”, su último disco que cuenta con once canciones y es la razón de una gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

Y, tras nueve años, la cantante mexicana regresará a la capital el próximo 19 de octubre para dar un concierto en el Teatro Peruano Japonés.

Sobre su disco, la salud mental y su próximo recital, RPP Noticias conversó con la artista:

La salud mental es un tema del que se habla más en la actualidad. ¿Cuándo te das cuenta de que debes hablar de ello en tu disco?

Tengo rato poniendo uno que otro tema sobre la salud mental en mis discos como: ‘Todo pasa’, ‘Amor supremo’, ‘Apagué mi mente’ o ‘Mientras tú dormías’. Cuando decido hacer “El Renacimiento”, me di cuenta de que es algo que tengo que hacer por mí.

Era importante hacerlo y más porque las nuevas generaciones están hablando sobre esto. Creo que ya no podemos ignorarlo. Fue un poco de todo lo que me inspiró: mi propio camino con la salud mental, lo difícil que fue para mí pasar por una depresión tan fuerte, por tener pensamientos suicidas, por tener ansiedad fuertísima y por vivir para trabajar. Creo que es importante honrarlo y hacer canciones con las que yo realmente siento que tengo que hablar.

“El Renacimiento” marca tu regreso a la escena musical, ¿qué reflexiones te ha dejado el proceso creativo?

Un montón de reflexiones. Escuchar mi corazón siempre ha sido la mejor manera de conllevar mi carrera y mi vida. Ahora que estoy en los conciertos, la gente agradece mucho el tema del disco, el nombre del disco, todo lo que vivieron en la pandemia y todo lo que vivieron estos últimos años. Me he dado cuenta de que hablar de la salud mental ha sido sumamente enriquecedor y mucha gente tenía ganas de escuchar canciones así y eso me ha hecho sentir muy bonito.

¿Dirías que “El renacimiento” te ha sanado?

Sí. Creo que la música es súper sanadora y mi disco me ha sanado. No solamente el disco, sino todo el proceso desde que me fui a París hasta que regresé. Incluso en estos shows que he tenido en México y Estados Unidos, ha sido muy sanador para mí ver cómo la gente reacciona y se identifica, se siente mirada y se siente parte de algo que a lo mejor pensaba que no era parte.

Ha sido todo muy sanador. Y verlo desde mi perspectiva ha sido, ‘guau’ qué bueno que fui valiente porque sí lo dudé.

Las redes sociales muestran ‘perfección’, ¿cómo afecta esto cuando uno tiene depresión?

Creo que es difícil porque todos queremos conexión, todos queremos ser parte de un movimiento y todos buscamos nuestro camino. Si ya en casa, cuando ves que a tus hermanos les va mejor que a ti, y dices ‘wey’ qué estoy haciendo con mi vida. Imagina ver a todo el mundo tener su vida resuelta. Y dices: ‘guau’ parece que todo es perfecto en tu vida, cómo le haces. Las redes sociales son un arma de súper doble filo.

¿Cómo se logra tener un equilibrio entre ser un artista y exponer tu música para que te sigan y al mismo tiempo lidiar con esta burbuja de perfección?

Un equilibrio es tener tus razones súper claras de por qué lo haces y qué es lo que quieres sacar de eso para enriquecer tu vida. El balance llega cuando tú pones las cartas sobre la mesa y te preguntas a ti misma por qué quieres hacer lo que vas a hacer. No solo en automático. Uno aprende a quererse y poner límites. Es una relación y una conversación contigo.

Regresando a tu música… Te describen como la doctora corazón, ¿cómo te sientes al respecto?

Pues me da mucha risa. No sé por qué pasa [risas]. Alguien le dice un tema amoroso a mi esposo y me dice: ‘Carla, ven, te están buscando’. No sé por qué me pasa. Creo que tengo una parte mía muy psicóloga. Siento que, si no hubiese sido esto, hubiese sido psicóloga porque me gusta mucho, empatizo mucho con las personas.

Me da mucha risa, no era lo que yo buscaba.

Regresas a Lima después de 9 años, ¿cómo se siente este regreso?

El Perú me encanta. Regresar a Lima me va a dar mucho gusto. Y, ¿qué pueden esperar? Un show lleno de emociones e introspección. Quiero que el set sea muy especial, se trate de un momento bien bonito y estoy muy contenta.

