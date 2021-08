Cecilia Bracamonte regresa a los escenarios con su concierto "Momentos". | Fuente: Difusión

Con la misma emoción de la primera vez que pisó un escenario, allá por 1963, la consagrada cantante nacional Cecilia Bracamonte prepara su regreso al imponente Gran Teatro Nacional, en “Momentos”, exclusivo concierto presencial que ofrecerá este 28 de septiembre y en el que dejará en evidencia el por qué, a un año de cumplir sus bodas artísticas de diamante, su música, su voz y su gran talento son atemporales.

Considerada entre las mejores voces de nuestro criollismo, agradece que la pandemia de la COVID-19 nos dé un respiro para reencontrarse con su amado público, que, aunque esta vez en número reducido, podrá verla nuevamente cantando en vivo, después de varios meses de espera; y, que mejor que en el primer escenario del país.

Para esta noche, Cecilia Bracamonte promete dejar lo mejor de sí sobre la palestra. “Junto a un gran equipo, desde hace varios meses venimos trabajando en este proyecto. Este 28 de septiembre, voy a cantar para ustedes todas aquellas canciones que siempre quise y que por alguna razón no he podido interpretar. Me estoy preparando con lo mejor que tengo para hacer de ‘Momentos’ una velada musical inigualable”, afirmó la cantante.

“Como ansias por volverlos a ver esta noche en el Gran Teatro Nacional. Les prometo que pasaremos una noche mágica y memorable, que quedará grabada tanto en sus corazones como en el mío. Las entradas ya están disponibles en Teleticket, el aforo es limitado para cumplir con los protocolos y poder disfrutar del espectáculo con total seguridad ¡Compren sus entradas antes que se agoten!”, invitó la artista.

Acompañada por nueve músicos de probada excelencia musical, Cecilia Bracamonte ejecutará un exquisito ‘setlist’, en el que se ha incluido, tanto música internacional, entre baladas y boleros, como los temas más emblemáticos del cancionero peruano.

La cantante regresará al Gran Teatro Nacional, escenario donde nos ha presentado shows memorables, “Con Alma de Bolero”, que mereció grandes reconocimientos de la crítica especializada. En el 2015 integró “Divinas”, espectáculo en el que compartió créditos con otras grandes de la música peruana.

Información:

Concierto: “Momentos”: Cecilia Bracamonte en concierto

Día: 28 de septiembre

Hora: 8 p.m.

Hora: Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja)

Entradas: En Teleticket

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERSícula de culto pop en lo absurdo

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendaciones SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.