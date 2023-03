Christina Rosenvinge Hepworth (Madrid, España, 29 de mayo de 1964) es una cantautora española de ascendencia danesa de música rock/pop e indie. | Fuente: Facebook / Christina Rosenvinge

Christina y los Subterráneos, quienes se presentarán en Lima como parte del Oxígeno Live Sessions, ha ganado un lugar importante en la historia del rock en español tras el lanzamiento de su primer disco "Que me parta un rayo", publicado en 1992. En la actualidad, la agrupación liderada por la cantante Christina Rosenvinge, y ante el incremento de la demanda por los discos de vinilo, el álbum, en su edición de época, es uno de los más codiciados por los coleccionistas del género.

Recientemente, la artista española confirmó su regreso a Lima para celebrar los 30 años del icónico disco como parte del 'Oxigeno Live Sessions', evento organizado por radio Oxígeno. La banda viene preparada para tocar el álbum de principio a fin y para calentar motores, recopilamos los 5 mejores éxitos de la placa discográfica.





"Voy en un coche"

Esta canción de 1988 es uno de los primeros éxitos de la banda. Con su ritmo alegre y su letra despreocupada, "Voy en un coche" se ha convertido en un clásico del rock en español. "Voy en un coche que robé anoche/ A un tipo listo que iba a ligar/ Es un Spider con dos asientos/ Coge doscientos sin apretar/ Dile a papá que me voy de la ciudad/ Dile a los chicos que no volveré más."

"1000 pedazos"

Se trata de otro de los mayores éxitos de 'Que me parta un rayo'. Aunque es una balada una balada rockera, la voz de Christina Rosenvinge invita a cantar a quienes han sufrido alguna desgracia o decepción. "Se quedaron todos rotos por el suelo/ uno fue a clavarse en su chaqueta de cuero/ los cogui de prisa y me los guarde/ por si hacían falta para otra vez…"





"Tú por mí"

En la canción, Christina Rosenvinge canta sobre la importancia de tener a alguien en quien confiar y que siempre estará a nuestro lado en los momentos difíciles. La letra es muy poderosa y llega al corazón de quienes la escuchan sobre todo porque se la dedica a una mejor amiga.

"Yo no soy tu ángel"

Cantada con mucha actitud hasta llegar a ese divertido final: "Que nos parta un rayo / y que te parta más a ti".

"Alguien que cuide de mí"

Una balada donde la voz de Christina Rosenvinge y una guitarra se unen para dar cierre al disco. "Alguien que cuide de mí / Que no sea muy malo/ Que no sea muy bueno/ Y si me hace regalos/ Que no le cueste dinero/ Alguien que cuide de mí/ Que quiera matarme/ Y se mate por mí".

