El sábado 17 de abril, Billie Eilish fue el número estelar en el festival de Coachella 2022. Pero esta no fue una actuación cualquiera, ni para el público ni la cantante, ya que invitó al escenario a Damon Albarn, vocalista de la banda Gorillaz, músico por quien ella siente gran admiración.

Antes de que el inglés de 54 años subiera al escenario, Billie lo presentó ante el público y comentó que es uno de los momentos más increíbles por los que ha pasado, y explicó por qué:

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras y cambió mi visión completa de lo que podría ser la música, el arte y la creación. Mi primera banda favorita fue Good, the Bad and the Queen cuando tenía seis años, y Blur cambió el mundo, y Gorillaz cambió el mundo, y este hombre es literalmente un genio, y eso es todo”.

Dicho esto, Damon Albarn subió al escenario y acompañó a Billie en la interpretación de “Getting older”. Pero la gran sorpresa vino después, cuando el vocalista de Gorillaz cantó un clásico de la banda: “Feel Good Inc.”, al lado de ella.

En total, Billie Eilish interpretó 25 canciones durante su presentación en Coachella 2022, y tuvo a otro invitado: Khalid, al lado de quien interpretó “Lovely”.

"Los Simpsons": Billie Eilish aparecerá en un corto animado de Disney Plus

“Los Simpsons” se caracterizan por tener invitados de lujo en sus episodios. Esta vez, quien aparecerá con la familia más popular de los dibujos animados es la cantante Billie Eilish, pero no en un capítulo del programa, sino en un corto titulado "When Billie Met Lisa" (“Cuando Billie conoció a Lisa”), que se transmitirá exclusivamente por la plataforma de streaming Disney Plus.

Así lo ha hecho saber la misma cantante, a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde señala la fecha de su estreno: el 22 de abril. En el corto también aparecerá el hermano y compañero musical de Billie, Finneas O’Connell.

Según informó Variety, la historia comenzará cuando Lisa Simpson busque un lugar donde poder practicar su instrumento favorito: el saxofón. Billie y Finneas se entrarán con ella y la invitarán a tocar juntos.

Billi Eilish es una de las actuaciones estelares del festival de Coachella, que se celebrará después de la pandemia. Ella se presentará este sábado de abril 16 y el próximo 23, un día después de la salida del corto.

Recordemos que meses atrás, Homero Simpson protagonizó el video de "Te deseo lo mejor" del cantante urbano Bad Bunny.

