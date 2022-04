Coldplay abre segunda fecha en Lima | Fuente: Instagram

Luego de agotar las entradas para la primera fecha en Lima,los fanáticos de Coldplay tendrán una nueva oportunidad de ver en vivo a la agrupación liderada por Chris Martin.

La empresa organizadora del evento confirmó que la banda británica tendrá una segunda presentación en el Estadio Nacional, la cual está programada para el próximo 14 de setiembre. Sin embargo, el primer concierto que estaba previsto para el 20 de setiembre, será reprogramado para el 13 del mismo mes.



"Coldplay tendrá segunda fecha en Perú el próximo 14 de septiembre en el marco de su tour mundial #MusicOfTheSpheres junto a Camila Cabello en el Estadio Nacional de Lima. Además, la primera fecha (20 de septiembre) cambia al 13 de septiembre", informó Artes Perú.





VENTA DE ENTRADAS

De acuerdo al anuncio de los organizadores del evento, las entradas para el segundo concierto de Coldplay en Lima estarán disponibles desde el próximo lunes 11 de abril a las 9 am. Los interesados podrán adquirir sus boletos a través de la web de Teleticket.

En el marco de su tour "Music of Spheres", Coldplay tocará en el Estado Nacional, siguiendo los protocolos de bioseguridad exigidos por los gobiernos locales, y con una invitada especial: la cantante Camila Cabello.



DEJARÁN DE GRABAR DISCOS

En diciembre pasado, Chris Martin, líder y vocalista, reveló a Radio 2 de la BBC, que la banda británica dejará de grabar discos a partir del 2025. Desde allí, se dedicará a salir de tour.

"Nuestro último disco saldrá en 2025, y después de eso creo que solo estaremos de gira", dijo Chris Martin, quien después añadió: "tal vez hagamos algunas cosas colaborativas, pero el catálogo de Coldplay, por así decirlo, termina entonces".

No es la primera vez que el vocalista habla sobre dejar de grabar discos con Coldplay. En octubre de 2021, con motivo del lanzamiento de su noveno álbum, "Music Of The Spheres", señaló a New Musical Express que la banda tenía planeado grabar un total de doce discos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.