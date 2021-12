La banda británica de Pop Rock, liderada por Chris Martin, llegó por primera vez al Perú en el 2016. | Fuente: Instagram | Coldplay

Coldplay anunció su gira por Latinoamérica con su tour “Music Of The Spheres” y dará conciertos en Perú, Chile, Argentina y Colombia. Por medio de sus redes sociales, la banda británica compartió un video donde salen lugares representativos de cada país. Cerca del segundo 29, se puede apreciar la Huaca Pucllana -ubicada en San Isidro- donde se ve las imágenes de su nuevo disco que lleva el nombre de su mencionada gira.

La banda británica volverá a Lima el 20 de setiembre del próximo año en el Estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en general desde el 15 de diciembre, confirmó en Studio 92 el empresario Alberto Menacho.

Las teloneras del concierto de Coldplay en setiembre del próximo año será Camila Cabello y para octubre, será H.E.R. Como se recuerda, en el 2019, la banda británica liderada por Chris Martin se comprometió a que sus shows serán lo más beneficioso posible para el medio ambiente por lo que sus presentaciones están enfocadas en temas ambientales y de sostenibilidad.

Concierto de Coldplay en Lima, Perú 2022

Colombia: 17 de setiembre – Estadio El Campín

Perú: 20 de setiembre – Estadio Nacional

Chile: 23 de setiembre – Estadio Nacional

Argentina: 25 de octubre – Estadio River Plate

Precio de las entradas para Coldplay en Perú

La preventa exclusiva para clientes Interbank se llevará a cabo este 13 y 14 de diciembre. La venta general comenzará el 15 de diciembre.

"Music Of The Spheres", lo nuevo de Coldplay

"Music Of The Spheres", esl noveno disco de estudio de Chris Martin y compañía, se publicó el pasado 15 de octubre en todo el mundo.

Este material llega dos años después de "Everyday Life" (2019), en el que sorprendieron con la incorporación a su música de aspectos de la música jazz y cierto influjo árabe, y seis después de "A Head Full Of Dreams", en el que la deriva pop del grupo se hizo más que evidente en temas como "Hymn For The Weekend".

Con nueve discos de estudio publicados desde el inicial "Parachutes" (2000), Coldplay es una de las bandas de mayor éxito internacional de las últimas dos décadas, como constata el hecho de que tres de esos trabajos figuren entre los 40 más vendidos del siglo XXI.

