Danny Ocean regresa al Perú para ofrecer un gran concierto. | Fuente: Twitter

El cantante venezolano Danny Ocean regresa al Perú para ofrecer un concierto en Lima. Lo que se sabe hasta el momento es que el show será el 11 de junio y forma parte de su tour 2022 por América Latina.

Aparte de visitar nuestro país, también estará en México, Ecuador, Argentina, Chile y Estados Unidos.

Como se recuerda, Danny Ocean logró el éxito en el Perú con su tema “Me rehúso”, además, sigue haciendo música al lanzar canciones con María Becerra y uno de sus grandes amigos, Mike Bahía.

Danny Ocean anuncia su gira este año y vendrá a Perú el próximo 11 de junio. | Fuente: Twitter

"Me rehúso", el éxito de Danny Ocean

De madre escritora y padre músico, el entorno familiar de Daniel Alejandro Morales Reyes —Danny Ocean, para la escena musical latina— pareció anunciar la formación de su sensibilidad para la creación de sonidos. Sus inicios, según confesó a RPP Noticias en noviembre de 2019, se remontan a cuando forjaba pistas para amigos suyos dedicados a rapear. “Después me pedían que les hiciera los coros; luego hice un primer EP por mi cuenta, llamado “Paracaídas”. Al año siguiente hice otro, titulado “Huye”. Y así fue como construí mi carrera”, relató.

Hoy, con el respaldo comercial que le da su exitoso tema “Me rehúso” —más de un millón de visualizaciones en YouTube—, Danny Ocean se atreve a encarar su carrera con un mensaje de abierta oposición al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y señala que “Venezuela siempre está muy presente en cada una de mis palabras”.

De allí que, como señaló, su sencillo sea más que una canción de amor: “Esta canción fue un regalo de San Valentín a una chica que me tocó dejar en Venezuela, cuando me tocó a mí salir por necesidad y no por elección. Nace de una historia de amor personal, pero a medida que la iba escribiendo, me di cuenta de que estaba hablando de un éxodo venezolano, sobre gente que estaba saliendo por las mismas razones por las que salí yo”.

