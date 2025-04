Bajista de System of a Down compartió afiche de concierto con imagen de una calavera con banda presidencial

El músico compartió en sus redes sociales un afiche del concierto que su banda ofrecerá en Lima con la impactante imagen de un esqueleto ensangrentado y ha generado gran revuelo entre sus seguidores.

Shavo Odadjian, reconocido bajista de la banda System of a Down, utilizó sus historias de Instagram para compartir un fanart creado por el diseñador Rosenthal Graphics, generando gran repercusión entre sus seguidores. La ilustración, que ha llamado la atención por su fuerte carga simbólica, muestra a un esqueleto bañado en sangre, una clara alusión a la presidenta peruana Dina Boluarte y a las muertes registradas durante su mandato.

En la imagen, el esqueleto se posiciona frente al Palacio de Gobierno del Perú, reforzando el mensaje de crítica hacia la gestión de Boluarte. El afiche publicitario, de estilo oscuro y provocador, busca representar la responsabilidad que pesa sobre la mandataria por los conflictos sociales y la violencia ocurrida en el país en los últimos meses.

La publicación de Shavo Odadjian no pasó desapercibida, más aún cuando System of a Down ofrecerá su primer concierto en Perú este domingo 27 de abril en el Estadio Nacional. La difusión del fanart fue rápidamente comentada y compartida por usuarios de diversas redes sociales.

El posible setlist de System of a Down en Lima

Pese a que no se ha confirmado la lista de canciones que tocará la banda por primera vez en Lima, el set que te mostramos a continuación son las canciones que ha tocado en Wake Up! Tour:

Genocidal Humanoidz Suite-Pee Prison Song Mr. Jack Soldier Side - Intro B.Y.O.B. Science Deer Dance Radio/Video ATWA Hypnotize Needles Bounce Suggestions P.L.U.C.K. Psycho Chop Suey! Lonely Day Kill Rock 'n Roll Lost in Hollywood Aerials DAM Know Toxicity Sugar

¿Quiénes son System of a Down?

Con más de 30 años de trayectoria, System of a Down, integrada por Serj Tankian (vocalista), Daron Malakian (guitarrista), Shavo Odadjian (bajista) y John Dolmayan (baterista), ha marcado a generaciones con su distintiva fusión de metal alternativo, música armenia y sonidos experimentales.

La banda, ganadora de múltiples premios y conocida por álbumes como Toxicity (2001) y Mesmerize (2005), debutó en 1998 con un disco homónimo, que fue incluido en el libro 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Además, tres de sus discos debutaron en el número uno del Billboard 200.

En 2006, ganaron el Grammy a la Best Hard Rock Performance por su sencillo B.Y.O.B.. También han recibido otras dos nominaciones en la misma categoría por Lonely Day y Aerials, y una más por Best Metal Performance, gracias a Chop Suey!. Hasta la fecha, han vendido más de 12 millones de discos en todo el mundo.