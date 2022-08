José Alejandro Lora Serna, más conocido como Alex Lora, es un cantautor y músico mexicano. Conocido por ser el vocalista de la banda de rock y blues El Tri. | Fuente: Difusión

El Tri de México confirmó que hará una gira nacional por varias ciudades del Perú con un repertorio que incluirá los nuevos temas de su más reciente álbum "Qué Chingón" que trae como estreno su segundo sencillo "Tenemos que rockear"; y además los clásicos hits de siempre como "Triste Canción", "Cuando tú no estás, "Metro Balderas", "Todo sea por el rocanrol", "Las piedras rodantes", entre otros.

Gira nacional de El Tri en Perú

La gira que lleva precisamente por nombre "Qué Chingón Tour 2022" tiene como punto de partida a:

- Huancayo: el 16 de septiembre (Country Club Los Huancas)

- Lima: para presentarse el 17 de septiembre a las 3:00 p.m. en la explanada del Parque de la Exposición, donde además cantarán las bandas peruanas Mar de Copas, Zen, Amén con Marcelo Motta, Olaya Sound System, 6 Voltios, La Nueva Invasión, Daniel F y Serial Asesino.

- Arequipa: el 18 de septiembre (Mall Aventura Porongoche).

- Cajamarca: para tocar el 23 de septiembre (explanada Open Plaza) y terminar el 24 de septiembre en Trujillo (Mall Plaza).

Cabe destacar que Alex Lora, fundador y líder de El Tri, es parte de un proyecto con HBO llamado "La divina comida" que pronto se dará a conocer; y sumado a ello, se avisora una bioserie basada en la vida del maestro, su esposa Chela, con quien hace poco conmemoró sus bodas de jaspe, y la banda.

Los tickets para el concierto en Lima están a la venta con un 10 % de descuento con tarjetas BBVA en la plataforma digital de Teleticket.

El Tri de México realizará una gira nacional en Perú a partir del 16 de setiembre.

Alex Lora y su tema en honor a los fallecidos por COVID-19

Alex Lora estuvo enlazado vía zoom en el último programa de “Hablemos sobre el COVID-19” de TV Perú y se animó a comentar que lanzó un tema dedicado a los fallecidos por el nuevo coronavirus.

El artista junto a su esposa, Chela Lora, aseguraron que esta canción es para todas las familias que perdieron a un ser querido. “Precisamente, la tristeza de todos los que se nos han adelantado, esta situación me hizo inventar esta rola dedicada para los amigos que están en el cielo”, dijo Alex Lora.

El artista se animó a cantar un poco. “Hoy me quisiera encontrar a todos los amigos que un día conocí, a los que ya no están aquí conmigo, con todos mis amigos hoy quisiera yo estar. Hoy me quisiera olvidar de todas mis penas, de todos mis problemas, hoy me quiero olvidar, por eso quiero estar con mis amigos, con todos mis amigos hoy quiero yo estar”, dice la letra de la canción.

Chela Lora confesó que tiene un gran aprecio por nuestro país y pidió a todos que mantengan la calma, ya que pronto todo esto pasar.

