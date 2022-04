Los Rabanes vuelven al Perú con tres conciertos: en Lima, Punta Hermosa y Ayacucho | Fuente: Rockass Online Music

Son la banda sonora de más de una generación. Desde su aparición en nuestras radios y televisores a fines de los 90, su éxitos no han dejado de hacer saltar a los peruanos. Los Rabanes, la banda panameña de rock latino, vuelve a nuestro país para tres presentaciones: el viernes 8 de abril en el Sargento Pimienta de Barranco; el sábado 9 en el pub Rodrigo, de Punta Hermosa; y el 16 en el festival Fiesta Sagrada, de Ayacucho.

RPP Noticias conversó con Emilio Regueira, su vocalista, quien nos adelantó qué puede esperar el público peruano de su primera visita desde el 2019. Aunque también nos habló sobre el presente de la industria musical con el streaming y los proyectos que tiene la banda para mantenerse a flote. Tampoco faltó su opinión sobre la polémica entre J Balvin y Residente.



30 años de música y su relación con el Perú

¿Cómo han hecho para mantener su estilo en estos casi 30 años de formados?

Nuestra fusión musical es fiel a la música que se mezcla en Panamá. Se basa en la fiesta, en el power. Somos postrock de nacimiento y eso es bulla, guitarra distorsionada, energía, pero lo hemos llevado por un lado más latinoamericano. Es nuestra manera de proyectar lo que sentimos. Y cuando hemos combinado otros ritmos que han ido apareciendo, lo hemos hecho sin perder la columna vertebral de nuestro estilo.

¿Cómo es tu relación con el público peruano?

Los peruanos, y también hablo de los que están en los Estados Unidos, España, incluso en Dubái, son un público muy enérgico, con buena vibra, mucha pasión y siempre bien prendido. Le tenemos un cariño especial porque conectaron mucho con nuestros discos básicos y siempre tienen presente “Señorita me gusta su style” o “Commanding wife”. La última vez que tocamos fue recibiendo el 2019, en una discoteca enorme y abarrotada.

¿Recuerdas alguna anécdota en Perú?



Recuerdo un Vivo x el Rock. Llegamos al festival ni bien salimos del aeropuerto. Fue todo sincronizado; como se dice en fútbol, balón jugado en primera. Y cuando llegamos a la tarima el público se portó increíble. Pero son muchas las anécdotas que tenemos, hemos tocado en casi todo el Perú, y el público siempre se ha identificado con la banda en tarima.

El streaming y la distribución musical

¿Cómo ves el panorama actual del rock latino?

El rock latino y otras tendencias, como la salsa o el merengue, se durmieron un poco. Hubo un cambio en cómo se distribuye la música y quienes están en lo urbano dieron ese paso de fe a las plataformas como YouTube o Spotify, y conquistaron mucho terreno. Pero siento que, con la pandemia, muchas bandas han hecho los deberes y la industria ha cambiado, ojo. En los próximos años se escucharán cosas diversas porque las bandas están activas y han entendido las plataformas.

¿Qué están haciendo Los Rabanes al respecto?



Nosotros estamos siguiendo a Elon Musk, a la gente que mueve el Internet. Desde el 2018, venimos tratando de estar más presentes en plataformas y películas. Es una cuestión de distribución; como si tuvieras un artefacto desconectado y cuando lo conectas te das cuenta de que funciona. El que no está en la nube, en los sistemas de streaming, está borrado.

¿En qué nuevos proyectos vienen trabajando?



Las plataformas de películas y series, como Netflix o Amazon, están creando mucho contenido y necesitan música. Entonces, con productores mayores, como Emilio Estefan o Quincy Jones, que han hecho muchísimo, pero que están descubriendo la dinámica de las plataformas, estamos viendo musicalizar películas, sobre todo. El streaming es una realidad en nuestra vida y en la industria.

Grammy 2022, Ruben Blades, Wendy Sulca, y la polémica entre J Balvin y Residente

Participaron en uno de los discos nominados a los Grammy, ¿cómo se sintió volver?

Después del COVID, lo que se sintió en Las Vegas fue como que la industria nuevamente se unió. Para nosotros fue increíble haber participado en el disco “Actívate”, de 123 Andrés, con el single “La patineta”, junto a Rubén Blades, Roberto Delgado y Gregorio Uribe. Y aunque no ganó en la categoría Mejor Disco para Niños, posiblemente en el Grammy Latino tenga una nominación. Es un disco que compitió con artistas norteamericanos increíbles.

Aparte de ustedes, “Actívate” tiene toda una constelación de músicos latinos.



Es un disco muy bueno. Tiene a Tony Succar con Gilberto Santa Rosa, y un sinfín de figuras latinoamericanas llevando musicalidad total a niños y adolescentes, que escucharán unos buenos timbales o trombones, y se preguntarán cómo se toca eso. Mejor Disco para Niños es la categoría más importante porque construye nuevas generaciones al crear conciencia musical.

¿Pudiste felicitar a Rubén Blades y Roberto Delgado por el premio ganado?



En el premio de este año no los vimos, pero cuando le dieron el Person of the Year de los Grammy Latinos si pudimos saludar a Rubén. Él está en un momento muy agitado de su carrera, de verdad que no para de hacer giras, discos, películas. Nosotros tenemos una muy buena relación con él y estamos orgullosos de que siempre represente a Panamá.

¿Tienes una opinión sobre lo sucedido entre Residente y J Balvin?



A medida que hemos conocido el universo del internet, hemos visto cosas interesantes. En la pandemia, cuando grabamos con Wendy Sulca, me puse a pensar que mucho de lo que pasó con Wendy es una pre-tendencia de lo que utilizan los publicistas hoy en día. A ciencia cierta, no sabemos qué pasó entre René y J Balvin, pero sí sabemos que de eso salió otro boom, y todos ganaron, parece. Entonces, se vive como de escándalo en escándalo, de situación en situación, y por allí va la cosa.

Sobre sus conciertos en Perú

¿Tienen planeado trabajar con algún artista peruano?

Dentro de las últimas canciones que hicimos, hay una versión de bolerazo ”Quizás, quizás, quizás”, que hicimos con Afrodisiaco de Perú y Los Caligaris, de Argentina. Pero en tarima vamos a estar con Los Chabelos, una banda que tiene el espíritu punk, el espíritu power. Y yo creo que para el nuevo disco, que sale en agosto, se va a hacer una colaboración con el amigo Tony Succar en el timbal.

¿Qué puede esperar el público limeño y ayacuchano de estos conciertos?

Que vamos a salir con toda la artillería, con un arsenal de éxitos, de Los Rabanes y también algunos tributos que hicimos de rock latino, como “De música ligera”, de Soda Stereo, o “Como te deseo”, de Maná. Van a ser conciertos a la yugular, como los quiere la gente, sin experimentos. Tenemos años que no nos vemos, y hay que aprovechar para hacer un concierto ruidoso, bueno, lleno de muchas fusiones musicales, y desquitarnos de todo el encierro.



