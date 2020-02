Enrique Bunbury regresa a Lima para dar concierto en julio | Fuente: Cabeza Hueca | Fotógrafo: JOSE GIRL

El cantante español Enrique Bunbury volverá a Lima para presentarse el 30 de julio en Los Domos de la Costa Verde, así lo anunció Inmortal Producciones a través de sus redes sociales. Las entradas para este concierto se venderán en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, a precio preventa de Campo A: 249 soles y Cambo B: 129 soles, entre el 28 de febrero y el 7 de marzo o hasta agotar stock.

Bunbury regresará a nuestra capital luego de varios años de ausencia para presentar las canciones de “Posible”, su esperado nuevo disco, que estará disponible a partir del 17 de abril, de acuerdo al propio artista, quien ya ha presentado dos adelantos de este álbum: “Deseos de usar y tirar” y “Hombre de acción”.

Pero el español también volverá al Perú con un extenso catálogo de buenas canciones y discos fabulosos, que lo han convertido en uno de los músicos más importantes de habla hispana desde que decidió emprender su carrera en solitario y editó álbumes como “Radical Sonora”, “Pequeño”, “Flamingos”, “El Viaje a Ninguna Parte”, “Hellville de Luxe”, “Las Consecuencias”, “Licenciado Cantinas”, “Palosanto” y “Expectativas”.

“Hemos trabajado muy duro durante todo el año pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar el cariño y el amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy”, comentó Bunbury en una carta abierta a sus seguidores publicada el 1 de enero en sus redes sociales.

Con 35 años de trayectoria musical, que comenzaron con su paso por Héroes del Silencio, una de las bandas de rock español más importante de todos los tiempos, en la que grabó decenas de canciones hoy convertidas en himnos, Enrique Bunbury continúa grabando discos emblemáticos y girando por el mundo, como sucederá con la gira de “Posible”, que recorrerá Latinoamérica, Europa y varias ciudades de los Estados Unidos.

Las entradas para este concierto se venderán en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, a precio preventa de Campo A: S/. 249 y Cambo B: 129, entre el 28 de febrero y el 7 de marzo o hasta agotar stock.