Con sabor a Perú: Eva Ayllón anuncia concierto patriótico en el Coliseo Dibós

La artista rendirá homenaje al país con Te canto… Perú, un espectáculo lleno de tradición, criollismo y emoción por los 204 años de independencia.

Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias y en el marco de su gira nacional por sus 55 años de trayectoria artística, la incomparable Eva Ayllón anuncia un espectáculo especial en Lima: Te canto… Perú, un concierto que promete ser una verdadera fiesta de música criolla y orgullo nacional.

La intérprete ofrecerá una velada inolvidable en homenaje a la Patria, con motivo del 204° aniversario de la independencia del Perú. El repertorio estará lleno de identidad, tradición y emoción, e incluirá clásicos como Esta es mi Tierra, Y se llama Perú, Contigo Perú y ¡Que viva el Perú, señores!, entre otras joyas que celebran el alma del país.

"Cantarle al Perú en el mes patrio es uno de los regalos más hermosos que me da la vida. Esta celebración es para todos los que me han acompañado durante 55 años de carrera. Vamos a revivir nuestras raíces, nuestra historia y, sobre todo, a sentirnos orgullosos de lo que somos. Quiero que ese día el Coliseo Dibós se llene de emoción, alegría y peruanidad. Este concierto es mi forma de decirle gracias al país que me vio nacer y crecer como artista", expresó Eva Ayllón con profunda emoción.

Este espectáculo en Lima se suma a la Gira Nacional 2025 que la maestra iniciará este 23 de mayo en la ciudad de Ilo, con una emotiva serenata por su aniversario de creación política. La gira continuará por Arequipa (4 de julio), Ica (29 de agosto), Cusco (6 de septiembre), Chiclayo (12 y 13 de septiembre) y próximamente incluirá ciudades como Chincha, Trujillo y Chimbote.

"Los espero con todo mi cariño en el Coliseo Dibós para celebrar juntos nuestras raíces, nuestras canciones y el amor por el Perú. Esta es una noche para cantar, bailar y sentirnos más peruanos que nunca. Aprovecho para invitar a todos, las entradas están a la venta en Teleticket, así que no se queden sin la suya. ¡No falten!", invitó.

EL DATO:

Concierto: "Eva Ayllón: Te canto… Perú"

Día: Sábado 19 de julio

Lugar: Coliseo Eduardo Dibós (Av. Angamos Este 2681, San Borja)

Hora: 8:00 p.m.

Entradas: A la venta en Teleticket

Precios: Desde S/ 88 en preventa hasta el 31 de mayo