LA NOCHE DEL ‘MOR’ | Fuente: RPP/ Laura Amasifuén

Tuve la suerte de ver a mi artista favorito del momento en concierto. Me ha pasado varias veces que me ‘pego’ con un músico o banda cuando ya estuvieron en Perú o no tienen planeado venir al país, pero con FEID, la historia fue diferente.

En enero, gracias al algoritmo de Tik Tok, descubrí al FERXXO entre videos de gatitos y viajes. Logré acreditarme para cubrir el concierto. Una de las indicaciones principales era llegar temprano, y yo que no soy una persona puntual, me tomé el tema muy en serio y pedí el taxi con dos horas de anticipación. Gran error. El taxi demoró, lo cancelé, pedí uno nuevo y nadie aceptaba. Cuando por fin uno tomó la carrera le rogué a los dioses llegar temprano.

Llegué cinco minutos antes de las 8. ‘Se logró’ pensé. Antes de avanzar con el concierto me detengo a decir que el Arena 1, es por lo menos un lugar poco seguro y cómodo para eventos con gran afluencia de gente.

Aunque Salo/FEID/FERXXO (todos los nombres con los que se le conoce) empezó el concierto con 40 minutos de retraso, la gente no perdía la paciencia. Al contrario, mataban el tiempo mostrando mensajes en sus celulares que luego serían ponchados por un camarógrafo y que se verían en las pantallas grandes del recinto.

Como siempre, FEID abrió la noche con ‘Normal’. Partido que juego, partido que meto gol. Y con solo esa canción, FERXXO ya se había metido al público peruano en el bolsillo.

Me parece importante, en este punto decir que, como muchos, al inicio también me confundí con la existencia de FERXXO y FEID: me tomó tiempo llegar a la conclusión que son la misma persona en diferentes etapas de la vida de Salomón Villada, aunque con una diferencia relevante: FERXXO toma la juerga local de Medellín y la incorpora en sus canciones, eso es un hit.

La noche continuó éxito tras éxito: 'Jordan IV', 'Purrito APA', 'Belixe Hey Mor', 'Yandel 150' y una larga fila de canciones durante dos horas. A los periodistas que pudimos acercarnos a tomarle fotos nos advirtieron que teníamos que estar muy pegados a la baranda del público porque habían efectos con fuego. Un fuego fue su concierto.

En un momento de la noche hizo un remix de su etapa con ‘Los Avengers’ del reggaetón como ‘Porfa’ o ‘Quizás’ que, si bien fueron muy populares en su momento, nos enseñaron a un FEID que formaba parte de un proyecto y no al músico paisa, que en contacto con sus raíces, logra posicionarse dentro de los primeros puestos de los rankings musicales. En palabras del propio FERXXO: “Abrí una puerta que en este momento es la puerta más chimba que he abierto en mi vida” (Billboard,2023).

Cuando tocó escuchar la canción favorita del FERXXO, el público peruano estaba más que extasiado y se lo hizo sentir al músico coreando la letra de la canción acapella: Tus mejores momentos son conmigo por ley.

La puesta en escena del concierto en general estuvo regular. Para ser el concierto del reggaetonero del momento (sorry, Bad Bunny) el sonido no estuvo al 100%. Por momentos, los parlantes delanteros se apagaban y solo se escuchaba la voz de FEID muy bajita. En la parte trasera pusieron una pantalla que tapaba un poco el escenario. Repito el tema del ingreso y salida del recinto porque más que trabajosa era peligrosa. Como leí hoy en redes, una alerta de Tsunami y los que estén ahí no la cuentan.

Si nos ponemos fashionistas, Salo se cambió de ropa cuatro veces, como lo ha hecho en sus últimos conciertos. Incluso usó el famoso pantalón verde que se rompió en su show en Honduras. En el escenario lo acompañaron dos DJ y un guitarrista.

La noche cerró con ‘Chimbita’. Una canción de desamor, como esas que le gusta cantar al FERXXO, pero ¡hey! como dice el dicho ‘El Ferxxo no se le dedica a cualquiera, mor’

FEID llegó en su mejor momento a Perú. Que su próximo concierto en Perú sea en el mismo contexto con más ‘mors con gafitas’ y un lugar más cómodo para sus fans. Por lo demás… ¡Let’s go!

