Grupo 5 se presentó en el estadio San Marcos las noches del 31 de marzo, 1 y 2 de abril. | Fuente: Instagram / Grupo 5

Sobre el escenario, el Grupo 5 dio cátedra. Con 50 años que los convierten en una institución de la cumbia, la orquesta liderada por Christian Yaipén junto a sus hermanos Andy y Elmer, supo llevar a su público por la nostalgia, la alegría y el jolgorio durante tres noches en los que llenaron el Estadio de San Marcos.

Su imponente escenario fue uno de los puntos más comentados entre quienes asistieron a las presentaciones, así como los dispensadores de llamas, el confeti y los fuegos artificiales que hicieron del show un espectáculo difícil de olvidar. A la altura estuvo la misma agrupación, que derrochó una energía celebrada en redes sociales.

Pero más allá de hacer un recorrido por sus éxitos, como "La valentina", "Motor y motivo", "El ritmo de mi corazón", "La culebrítica" y tantos más, los conciertos del Grupo 5 resultaron memorables por las sorpresas que iban saliendo a la luz a medida que avanzaban las noches.

Desde un grupo selecto de invitados hasta los homenajes al fundador Elmer Yaipén, repasamos los mejores momentos de los shows que dio la agrupación de cumbia con motivo de su 50 aniversario.

El recuerdo de Elmer Yaipén Uypán

Fue en 1999 que Elmer Yaipén Uypán, el fundador del Grupo 5 , falleció en un accidente de tránsito. Desde entonces, sus hijos Christian, Elmer y Andy suelen homenajear su legado en distintos conciertos y la noche del 31 de marzo no fue la excepción: con la magia de la tecnología, el menor de los Yaipén cantó junto a su padre el tema "El teléfono".

En algunas pantallas del escenario, apareció el recordado 'Faraón de la cumbia' cantando, secundado por el actual vocalista de la agrupación. Su recuerdo, no obstante, produjo tanta emoción en sus hijos que no aguantaron las lágrimas. Christian Yaipén, con la voz entrecortada, pidió al público que lo ayudase a cantar una de las partes más emotivas de la canción.

"El destino ha querido que estemos separados / lo que si no ha podido es / acabar con este amor", coreaba el público, mientras las cámaras captaban a un emocionado Andy Yaipén llorando mientras tocaba la batería electrónica. Un instante que quedó registrado en video por los asistentes del concierto y no tardó en viralizarse en redes sociales.



Los invitados estelares

El 31 de marzo, al igual que el 1 y 2 de abril, el Grupo 5 sorprendió a su público con artistas invitados. Algunos se repitieron a lo largo de las tres noches, pero la orquesta cumplió con la cuota de gran expectativa que no dejó de causar asombro a quienes veían aparecer en el escenario incluso a figuras internacionales.

La primera fecha, por ejemplo, las voces de Ezio Oliva, Mauricio Mesones, Raúl Romero y César Vega acompañaron a la agrupación. Eva Ayllón fue uno de los puntos altos, poniendo a todos a cantar clásicos de la música criolla. Y la aparición de Eddy Herrera, quien entonó sus clásicos "Ajena", "Pégame tu vicio", entre otros, contribuyó a remarcar la jarana.

En la segunda noche, el Grupo 5 tuvo como invitados a Gian Marco y Daniela Darcourt, mientras que Maricarmen Marín y Noel Schajris fueron las grandes sorpresas del tercer concierto.





Bad Bunny versión cumbia



A lo largo de sus 50 años, el Grupo 5 ha sabido traducir al lenguaje de la cumbia canciones de distintos géneros. Muestra de ello fue cuando César Vega, en la primera noche, interpretó codo a codo con Christian Yaipén un tema de salsa. Pero tal vez la parte más llamativa de estas fusiones fue cuando interpretaron a su modo una canción de Bad Bunny.

En todos sus shows, el 'Grupo de oro del Perú' tocó su propia versión de "Tití me preguntó", que si bien puso no a "perrear" a los asistentes, de igual modo la bailaron al ritmo de una cumbia más. No es la primera vez que se aventuran a cantar este tema icónico del puertorriqueño: ya en enero pasado, Christian Yaipén anunciaba en redes sociales cómo venían ensayando para presentarla en concierto.

La tercera generación

"¿Habrá Grupo 5 para rato?", se preguntaban quienes asistieron al tercer concierto de la orquesta. Y es que sobre el escenario aparecieron los más pequeños de la familia Yaipén, que bailaron junto a Christian y sin amilanarse ante la cantidad de personas que abarrotó la despedida de la agrupación del Estadio de San Marcos.



La llamada "tercera generación" sin duda recibe un legado que seguirá animando fiestas en el futuro. De momento, por lo menos, gracias a las manos maestras de Christian, Andy y Elmer, la herencia de los fundadores de este grupo nacido en Monsefú (Lambayeque) continúa viva.





