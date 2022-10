Guns N' Roses promete hacer deliderar a los fanáticos en este esperado concierto. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Victor Lerena

Axl Rose, Slash y Duff McKagan, los integrantes de Guns N' Roses, llegaron a Lima y ya se alistan para tocar este sábado 8 de octubre en el estadio de San Marcos. Durante su recorrido por Latinoamérica, la sorpresa de su repertorio fue el regreso de Don’t Cry, una de las canciones más destacadas de su discografía, que no se incluyó en su gira anterior.

Asimismo, en la lista de canciones aparece Reckless Life, uno de los primeros temas su carrera, así como Absurd y Hard Skool, que figuran como las últimas canciones lanzadas por la agrupación.

Para este espectáculo de casi tres horas también se incluyen éxitos como Sweet Child o' Mine, You Could Be Mine, November Rain, Welcome to the Jungle, Civil War, Estranged y Live and Let Die, así como una intensa versión de I Wanna Be Your Dog de los legendarios Stooges, con Duff McKagan en la voz.

Banda invitada

Los encargados de abrir el show serán los legendarios Molotov. Con casi 30 años de carrera, la banda mexicana es considerada una de las más importantes y trascendentales del rock hecho en Latinoamérica, gracias a éxitos como Frijolero, Gimme Tha Power, El Mundo, Here We Kum, Rastaman-dita, entre otros.

"Qué onda locos. Nos vemos en Lima el 8 de octubre, Estadio de San Marcos, con Guns N´Roses. ¡Welcome to the Jungle!", expresó el grupo a través de un video, confirmando así su participación en la apertura del show de Axl Rose, Slash y Duff McKagan.

Últimas entradas

Las entradas para asistir a este concierto están a la venta en la plataforma de Teleticket, también se habilitaron módulos en Wong y Metro para la compra presencial.

