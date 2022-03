Guns N' Roses ofrecerá un concierto en Lima el próximo sábado 8 de octubre en el estadio de San Marcos. | Fuente: Facebook | Guns N' Roses

Debido a la gran demanda de entradas en su primer día de preventa, agotando el 80% de su stock, Teleticket activó varios puntos de venta presencial donde el público podrá adquirir sus boletos para el concierto que Guns N' Roses ofrecerá en Lima el próximo sábado 8 de octubre en el estadio de San Marcos.

Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverán a nuestro país como parte de su "South American Tour 2022", la continuación de su exitoso "Not in This Lifetime Tour", que marcó el reencuentro de su núcleo original tras varios años de distanciamiento, para celebrar más de 30 años de trayectoria.

"Appetite for Destruction", "GN´R Lies", "Use Your Illuision I y II" y "Chinese Democracy", sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos generacionales como "Welcome to the Jungle", "Sweet Child O' Mine", "November Rain", "You Could Be Mine", "Paradise City", "Civil War", "Patience", "Don´t Cry", "It's So Easy", etc.

BANDA INVITADA

Los encargados de abrir el show serán los legendarios Molotov. Con casi 30 años de carrera, la banda mexicana es considerada una de las más importantes y trascendentales del rock en Latinoamérica, gracias a éxitos como "Frijolero", "Gimme Tha Power", "El Mundo", "Here We Kum", "Rastaman-dita", entre otros.



LOCALES AUTORIZADOS PARA LA VENTA PRESENCIAL

Metro de Plaza Norte (Independencia)

Wong del Centro Comercial Bajada Balta (Miraflores)

Wong de San Borja (Calle Ucello)

Wong de Plaza San Miguel (San Miguel)

Wong de Chacarilla (Santiago de Surco)

PRECIO DE ENTRADAS CUALQUIER MEDIO DE PAGO (DESDE EL 28 DE MARZO)

VIP: S/. 585

Campo: S/. 257

Platinium: S/. 1638

Occidente A: S/. 527

Occidente B: S/. 410

Oriente A: S/. 527

Oriente B: S/. 410

Norte: S/. 211

Guns N' Roses en Lima: Entradas para el concierto se pueden comprar de forma presencial | Fuente: One Entertainment

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.