Guns N' Roses regresa a Lima este 8 de octubre. | Fuente: Facebook / Guns N' Roses

Guns N' Roses, la banda estadounidense conformada por Axl Rose, Slash y Duff McKagan, regresa a Lima el sábado 8 de octubre para ofrecer un concierto en el Estadio de San Marcos en el marco de su gira "South America: Fall 2022", que incluye un repertorio con varios hits y la inclusión de covers en homenaje a otros artistas.

Ramón Larrea Dávila, gerente general de One Entertainment, empresa encargada del evento, confirmó a RPP Noticias que el espacio del recinto permitirá albergar a unos 50 mil fanáticos del grupo.

"El concierto será en el Estadio San Marcos, es un sitio ideal para hacer este concierto. Nos permite acceder a unas 50 mil personas y creo que es un lugar mucho más céntrico" dijo Larrea en la entrevista concedida al programa Encendidos.

Los encargados de abrir el show serán los legendarios Molotov; con casi 30 años de carrera, la banda mexicana es considerada una de las más importantes y trascendentales del rock hecho en Latinoamérica, gracias a éxitos como 'Frijolero', 'Gimme Tha Power', 'El Mundo', 'Here We Kum', 'Rastaman-dita', entre otros.

Las entradas para asistir al concierto están a la venta en Teleticket, cuya venta presencial se realiza en los módulos ubicados en tiendas Wong y Metro, así como en https://teleticket.com.pe/. Las zonas de Occidente A y B, así como la Tribuna Norte ya se encuentran agotadas.





¿Qué es lo más raro que piden para sus presentaciones?

Guns N' Roses inició su recorrido por la región presentándose en Brasil con un show de casi tres horas, en el que incluyeron éxitos como "Sweet Child o' Mine", "You Could Be Mine", "November Rain", "Welcome to the Jungle", "Civil War", "Estranged" y "Live and Let Die".

De acuerdo a Publimetro, los promotores a cargo de su presentación en México revelaron la lista de pedidos que los integrantes requieren para cumplir con sus presentaciones.

"Ellos piden quiropráctico y masajista; también, hay algunos espacios que deben estar cubiertos de negro, con oficinas con internet. Ellos se preocupan mucho por su staff, es una producción de 120 personas solo de la banda, para solo seis integrantes en el escenario", señaló Matías Quiroga, project manager.

Asimismo, mencionó que el grupo viaja con un gran staff de personas que incluye a asistentes, ingenieros de sonido y todo el personal indispensable para realizar el show.

"Traen chef, asistente personal, viajan con la familia; realmente es una banda que está disfrutando lo que está sucediendo. No me animo a decir que son los últimos shows de la banda, pero si el tono de la gira va en esa onda... así fue en Brasil con más de tres horas de show", detalló.

Entre otros pedidos, también figuran "dulces típicos, bebidas típicas y preguntan si hay como ciertas tradiciones. Hay bebidas súper extrañas que tenemos que conseguir por Amazon como agua, limonada, tipos de nueces y algunas opciones veganas".

Igualmente, "solicitan duchas y gimnasio. Algo que puedo analizar es que todo esto lo piden precisamente para mimetizarse en una gira, no estar pensando que estás viajando de una ciudad a otra, pero el entorno es similar para tener una buena salud mental", puntualizó Matías.

