Guns N' Roses se presentará en Lima el próximo 8 de octubre. | Fuente: AFP

La pandemia puso un alto a la industria musical. Y en Perú, conciertos programados debieron aplazarse de manera indefinida. Entre ellos, el de la legendaria banda de rock ochentera Guns N' Roses, que este martes confirmaron su regreso a Lima con un show en el estadio de la Universidad de San Marcos para el próximo 8 de octubre.

Ramón Larrea Dávila, gerente general de One Entertainment, empresa encargada del evento, confirmó a RPP Noticias que el espacio en la UNMSM les "permite acceder a unas 50 mil personas". "Y creo que es un lugar mucho más céntrico", señaló en conversación con el programa "Encendidos".

De este modo, el grupo conformado por Axl Rose, Slash y Duff McKagan volverá a nuestro país como parte de su gira mundial "South American Tour 2022", la continuación de su exitoso "Not in This Lifetime Tour". La banda mexicana Molotov estará a cargo de abrir el concierto.

A continuación, te presentamos el precio de las entradas para asistir al retorno de Guns N' Roses a Lima.

Guns N' Roses en Lima: Precio de entradas

La preventa de entradas para asistir al concierto de Guns N' Roses en Lima se realizará el sábado 25 y domingo 26 de marzo a través de la web de Teleticket (www.teleticket.com.pe) y será exclusiva para las tarjetas de crédito y débito de Interbank, que tendrán un 15% de descuento.

A partir del lunes 28 de marzo se iniciará la venta general con cualquier medio de pago, mientras que las tarjetas de crédito y débito de Interbank tendrán un 10% de descuento. Esta modalidad también se realizará únicamente a través de la web de Teleticket.

Preventa con el 15% de descuento con tarjetas Interbank (25 y 26 de marzo)

VIP: S/ 510

Campo: S/ 224

Platinium: S/ 1428

Occidente A: S/ 460

Occidente B: S/ 358

Oriente A: S/ 460

Oriente B: S/ 358

Norte: S/ 184

Venta general con descuento del 10% con tarjetas Interbank (desde el 28 de marzo)

VIP: S/ 535

Campo: S/ 235

Platinium: S/ 1498

Occidente A: S/ 482

Occidente B: S/ 375

Oriente A: S/ 482

Oriente B: S/ 375

Norte: S/ 193

Venta general con cualquier medio de pago (desde el 28 de marzo)

VIP: S/ 585

Campo: S/ 257

Platinium: S/ 1698

Occidente A: S/ 527

Occidente B: S/ 410

Oriente A: S/ 527

Oriente B: S/ 410

Norte: S/ 211

Sobre los canjes y devoluciones del evento Guns N' Roses 2020

De acuerdo con Larrera, "todas las personas que tuvieron tickets para el evento de 2020, que fue suspendido inicialmente y cancelado posteriormente debido a la pandemia, van a poder asistir a este nuevo concierto cambiando su ticket del evento de 2020 con uno nuevo a través de teleticket.com.pe.

A partir del martes 22 de marzo de 2022 se deberá escribir al correo electrónico servicioalcliente@teleticket.com.pe si se desea asistir a la nueva fecha de Guns N' Roses 2022 o se mantiene la alternativa seleccionada con anterioridad. Tener en cuenta que quienes quieran asistir al concierto deberán obtener una nueva entrada mediante un proceso de canje y homologación con Teleticket, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

OPCIÓN A: Para usar el bono del 130% para la nueva fecha de Guns N’Roses, escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción, indicando en el asunto: ONE005 CANJE A.

OPCIÓN B: Para usar el bono del 50% para la nueva fecha de Guns N’Roses, escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción, indicando en el asunto: ONE005 CANJE B.

OPCIÓN C: Escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción indicando si deseas mantener tu entrada para el concierto de Kiss o deseas asistir a la nueva fecha de Guns N’Roses, indicando en el asunto: ONE005 CANJE C.

OPCIÓN D: Escribe desde el mismo correo que usaste para registrar tu opción indicando si deseas mantener tu decisión de devolución de dinero o deseas asistir a la nueva fecha de Guns N’Roses, indicando en el asunto: ONE005-PRDD.





Si no elegiste ninguna opción para el concierto de 2020

1. En caso quieras asistir a la nueva fecha del concierto o desees registrar tus tickets como crédito para futuros eventos de la empresa promotora:

COMPRA WEB: Escribe a servicioalcliente@teleticket.com.pe desde el correo asociado a tu compra, indicando en el asunto: ONE005 REV WEB.

COMPRA PRESENCIAL: Escribe a servicioalcliente@teleticket.com.pe indicando en el asunto: ONE005 REV PV.

2. En caso no te encuentres de acuerdo con las opciones anteriormente descritas:

Escribe a servicioalcliente@teleticket.com.pe desde el correo asociado a tu compra indicando en el asunto: ONE005 OPCIÓN E.

