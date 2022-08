Harry Styles en Perú: concierto cambia de locación y ahora será en el Estadio Nacional. | Fuente: Instagram

La empresa Artes Perú confirmó el nuevo local para el esperado concierto de Harry Styles, el exintegrante One Direction que logró un rotundo sold out, a pocas horas de que sus entradas salieran a la venta. El escenario ya no estará en el Jockey Club, como inicialmente se había anunciado; sino que se mudará al Estadio Nacional, el próximo 29 de noviembre.

El cambio permitirá que miles de fans del ídolo juvenil que se quedaron fuera del show, puedan conseguir una entrada para el evento, ya que la productora ha puesto a la venta más boletos que podrán adquirirse el lunes 29 de agosto desde las 9-.00 a.m. a través de Teleticket. Las entradas emitidas anteriormente para el Jockey Club serán válidas para la nueva sede.

"Debido a la increíble demanda, el concierto de @harrystyles #LoveOnTour, previamente programado en el Jockey Club el martes 29 de noviembre, se trasladará al Estadio Nacional", anunció de esta manera la plataforma web de Artes Perú.

Precio de entradas para Harry Styles en Lima

Los precios de las entradas para ver el espectáculo de Harry Styles en el Estadio Nacional son los siguientes:

- Zona Platinum derecha: S/ 559.00 (precio full)

- Zona Platinum izquierda: S/ 559.00 (precio full)

- Occidente central: S/ 605.00 (precio full)

- Occidente 1: S/ 559.00 (precio full)

- Occidente 2: S/ 329.00 (precio full)

- Oriente central: S/ 605.00 (precio full)

- Oriente 1: S/ 559.00 (precio full)

- Oriente 2: S/ 329.00 (precio full)

- Tribuna norte: S/ 145.00 (precio full)

Importante: Aquellas y aquellos que tienen entradas Platinum, VIP y General mantienen sus mismas ubicaciones, pero en el Estadio Nacional.

La carrera musical de Harry Styles como solista

Harry Styles se ha posicionado como una de las estrellas juveniles más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo en solitario, se convirtió en uno de los diez discos más vendidos del año en todo el mundo y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, convirtiéndolo en el segundo álbum número uno de Harry en los Estados Unidos. Desde que inició su carrera en solitario ha ganado prestigiosos galardones, incluidos dos premios Brit, un Grammy, un premio Ivor Novello, un American Music Award, entre otros; además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.

