El cantante venezolano Lasso ofrecerá conciertos en Perú como parte de su gira 'Algodón World Tour 2022'. | Fuente: Twitter

El cantante venezolano Andrés Vicente Lazo Uslar, más conocido en el mundo artístico como Lasso, ofrecerá dos concierto en Perú por primera vez. El artista visitará Arequipa el 15 de julio y, dos días después, el 17 de julio, vendrá a Lima.

Como parte de su gira "Algodón World Tour 2022", el compositor visitará más de 25 ciudades de todo el mundo, convirtiéndose en una de las nuevas estrellas del pop latino.

Precio de entradas para Lasso en Arequipa

Lugar: Teatro Fénix

VIP + Meet & Greet: S/ 200

Palcos: S/ 200

VIP: S/ 140

Preferencial: S/ 125

Covacha: S/ 100

Precio de entradas para Lasso en Lima

Lugar: Centro de Convenciones Barranco

Preventa general: S/ 130

Preventa general II: S/ 140

General: S/ 150

Platea Alta VIP: S/ 185

Platea Alta VIP + Meet & Greet: S/ 230

Lasso realizará su primera gira mundial donde incluye a Perú. | Fuente: Twitter

Lasso siente un gran amor por el Perú

Lasso tiene una relación muy cercana con el Perú, y no únicamente porque ha trabajado con artistas nacionales –cantó con Inti y Vicente y también escribió canciones con Ezio Oliva, Gian Marco, Nicole Zignago–. En sus inicios, fue muy recibido por el público de nuestro país, una experiencia que lo marcó para siempre.

“Tengo mucha afinidad con Perú, es un país que adoro y siempre me apoyó en el comienzo cuando nadie me hacía caso”, admite. “La primera vez que estuve en Perú fue en una gira de medios, no vine a cantar, sino simplemente conocer porque había ruido de mi proyecto allá. Fui y me recibieron como cien fans en una radio, eso para mí fue la primera vez que me pasaba fuera de mi país”.

Según explicó Lasso en entrevista con RPP Noticias en junio del año pasado, “esas son cosas que uno recuerda para siempre”. Cuando él salió de Venezuela, pensó que era muy difícil que su música cruzara la frontera de su lugar natal, incluso de su propia casa, pero la primera vez que cayó en cuenta de que realmente era posible fue en nuestro territorio:

“Esas son cosas que uno recuerda para siempre, esas primeras veces, porque uno nunca piensa que tu música va a salir fuera de tu casa y mucho menos de tu país. Es algo que atesoraré siempre. Vine muy tarde a tocar a Perú, pero todas las veces ha sido increíble. Ojalá yo pueda también darle a Perú un poquito de todo lo que me ha dado”.

