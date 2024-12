Lenny Kravitz demostró su vigencia y encendió la noche con un electrizante show en el Arena 1

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

“Lima estoy muy feliz de estar aquí con ustedes”. Así empezó Lenny Kravitz en el Arena 1 de San Miguel un show con el que demostró su vigencia como rockstar con un repaso a su trayectoria musical de más de tres décadas.

El cantautor neoyorkino de 60 años inició su concierto con el clásico Are You Gonna Go My Way, que fue coreado por los fanáticos que llegaron al recinto de la Costa Verde para ver a su ídolo, quien guitarra en mano repasaba una y otra vez el icónico riff del éxito noventero.

Con un juego de luces cautivador y una puesta en escena imponente, Kravitz llegó a sus seguidores en el Arena 1 con éxitos de toda su discografía, entre los que destacaron temas de sus álbumes Are You Gonna Go My Way, Mama Said y su último trabajo Blue Electric Light, que da nombre a la gira que lo trajo nuevamente a Perú.

Una fanática cumplió su sueño luego de que el cantante la hiciera subir al escenario. | Fuente: RPP

La banda con la que gira conoce a la perfección el material y no faltaron momentos para el jam en diversos temas como Always on the run o el cover de The Guess Who, American Woman, el cual sirvió para que Kravitz presumiera de sus habilidades en la guitarra.

Otro punto memorable del espectáculo ocurrió cuando Kravitz invitó a subir a una fanática al escenario que llevaba consigo una pancarta en la que decía que era su sueño conocer al intérprete de Again, quien la abrazó durante varios segundos.

Sin embargo, esa no fue la única interacción que tuvo Kravitz con su publico en nuestro país, pues el cantante bajó hacia la zona del campo para recorrer toda la primera zona, lo cual generó la algarabía de sus seguidores.

Let Love Rule fue la última canción del show, con la que Kravitz aprovechó para dirigir a su público y hacerlo cantar. Asimismo, el neoyorkino aprovechó para prometer su regreso: “Nos vemos muy pronto”, dijo antes de terminar el tema y ha demostrado que mantiene su calidad vocal y musical, por lo que una tercera visita estaría garantizada.