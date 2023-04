El cantante Marc Martel se presentó en Lima en mayo de 2022. | Fuente: Difusión

Luego de su exitosa gira de 2022, el cantante canadiense Marc Martel, conocido por haber sido el doble vocal de Freddie Mercury en la cinta "Bohemian Rhapsody", volverá a recorrer países de Latinoamérica, entre los cuales está incluido el Perú. El artista ofrecerá un concierto en Lima el próximo 4 de mayo, como parte de su tour "One Vision of Queen fea. Marc Martel 2023".

Otros destinos incluidos en su recorrido son México, Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Guatemala y Costa Rica. En la capital peruana, la presentación tiene prevista llevarse a cabo en la Sede Videna - Legado, ubicada en el distrito de San Luis. Las entradas para su show, auspiciado por radio Oxígeno del Grupo RPP, ya están a la venta en Teleticket.

Así, el universo de Queen volverá a invadir Lima. Los fans de la banda británica podrán entonar los clásicos himnos como "We Will Rock You", "Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody", "I want to Break Free", "Don’t Stop Me Now", "Radio Ga Ga", "Somebody to Love", "We Are the Champions", "Under Pressure", entre otras.

Marc Martel, como se recuerda, dio un memorable espectáculo en mayo del año pasado. Acompañado por su agrupación, The Ultimate Queen Celebration, puso en escena la magia de su voz, cuyo parecido con la de Freddie Mercury ha sido elogiada por el mismo baterista de Queen, Roger Taylor.

Marc Martel: "Freddie Mercury era como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde"

Nacido en Montreal, Canadá, Marc Martel es conocido en su ciudad como "el heredero de Freddie Mercury". Y no solo porque ambos puedan llegar a esas notas altísimas que ponen a prueba a cualquiera que se anime a entonar "Somebody To Love", sino también por su calidad de 'showman' sobre el escenario, donde el canadiense parece adquirir otra personalidad.

"He notado que [Freddie y yo] tenemos en común que él era como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenía dos personalidades: una dentro y otra fuera del escenario, que era más reservada y tranquila. Yo me asocio con eso mucho. Todos saben que [al igual que Freddie] me prendo cuando subo al escenario, pero fuera de allí, soy tranquilo", comentó a RPP Noticias el año pasado.

Sobre el escenario, además, Martel no pretende ser Freddie Mercury ni su banda The Ultimate Queen Celebration busca imitar a la original. "En el show, no uso una chaqueta amarilla ni uso bigote falso. Mi guitarrista no utiliza una peluca. Eso nos da una oportunidad única de contar nuestra historia a la audiencia, cómo entramos en la música de Queen como músicos", dijo entonces.

Tributo es la palabra clave para separar a imitadores del cantante que tuvo la oportunidad de irse de gira con el baterista Roger Taylor, miembro original de la banda, en The Queen Extravaganza, agrupación a la que se unió tras un concurso web y que hizo su primera presentación en "American Idol", hace ya diez años, en un show en el que también tocó el guitarrista Brian May.

